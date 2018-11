Sauber: Starke 2018er-Form hilft trotz Regeländerungen im kommenden Jahr

In Sao Paulo starteten Charles Leclerc und Marcus Ericsson von den Plätzen sechs und sieben. Der Monegasse fuhr den siebten Rang nach Hause, womit die Schweizer jeweils "Best of the Rest" waren. Sauber liegt vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi so in Schlagdistanz zu Force India, das in der Konstrukteurs-WM auf Position sieben rangiert, aber nur sechs Punkte Vorsprung hat. In dem Duell geht es nicht nur um Prestige, sondern um eine Millionschwere Beteiligung an Preisgeldtöpfen.

