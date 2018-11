Carlos Sainz: Darum ist Sebastian Vettel ein "Spitzenkerl"

Sainz durfte damals bei den Young-Driver-Testfahrten in Silverstone ran und erst den Toro Rosso und am nächsten Tag den Red Bull fahren. Nach ein paar Aerodynamik-Tests bekam der Youngster ein paar frische Reifensätze, um sich zu zeigen. "Am Ende hatte ich das Gefühl, dass ich eine gute Runde hingebracht habe", erzählt er bei 'Beyond The Grid'. "Dann ist Sebastian in die Garage gekommen und direkt nach mir in genau jenes Auto eingestiegen. Mit den gleichen Reifen und einem ähnlichen Programm."

