Sebastian Vettel: "Leclerc hat das Cockpit nicht ohne Grund bekommen"

Doch schnell musste Ferrari erkennen, dass das nicht so funktionieren würde. "Nach drei Rennen oder so hatten wir das Management an seinem Auto etwas verändert", sagt Smedley. Ferrari wollte herausfinden, wo die Probleme lagen und was es benötigt, um sie zu lösen. "Wir haben also reagiert und versucht ihm dabei zu helfen, sich in dieses brandneu Umfeld zu integrieren. Obwohl er schon in der Formel 1 war, hatte er die Formel 1 nie auf Ferrari-Niveau erlebt."

