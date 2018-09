Erstes Bild: So sollen die Formel-1-Boliden ab 2021 aussehen

Auch die Endplatten des Heckflügels sehen aggressiv aus und sind ähnlich pfeilförmig gestaltet wie beim Frontflügel. Außerdem scheinen sie die Hinterräder sogar leicht zu verkleiden, was in der jüngeren Geschichte der Formel 1 ein Novum ist. Noch ist unklar, ob die Grafik nur eine generelle Richtung andeutet, in die man ab 2021 gehen will, oder ob es sich bereits um ein fortgeschrittenes Design handelt. Dagegen spricht, dass auch der Cockpitschutz Halo, den man in Zukunft ansprechender gestallten will , sehr an das aktuelle Design erinnert.

