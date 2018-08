McLaren-Boss bestätigt: Alonso vor IndyCar-Test

(Motorsport-Total.com) - Fernando Alonsos Ausstieg aus der Formel 1 steht fest. Den Rennfahrerhelm will der 37-Jährige aber noch lange nicht an den Nagel hängen. Ungeklärt ist jedoch noch, wo es den Spanier hinzieht, wenn er der Königsklasse am Ende des Jahres den Rücken kehrt. Schon länger galt ein Wechsel in die amerikanische IndyCar-Serie als logisch. Denn dort will sich auch McLaren in Zukunft wieder intensiver engagieren. McLaren-Boss Zak Brown bestätigt nun: Alonso testet schon in der kommenden Woche einen IndyCar-Boliden.

© LAT Fernando Alonso sieht sich konkret nach einer neuen Aufgabe um Zoom Download

Auch dieses Gerücht hielt sich in der Motorsportszene schon lange. Nun scheint ein Test aber endlich terminiert. Details über den Test sind nicht bekannt. Es wird jedoch angenommen, Alonso werde Andrettis Dallara DW12-Honda in Portland testen. Nach seiner Indy-500-Erfahrung 2017 wolle Alonso die Boliden auch auf einem Normalkurs ausprobieren, da er bisher ja nur im Oval gefahren ist. Eine Indy-Car-Saison würde ihn auch gut auf einen erneuten Indy-500-Anlauf vorbereiten, den er für seinen Traum, die vielbesprochene "Triple-Crown" zu gewinnen.

ANZEIGE

Diskussionen hatte es trotz allem darum gegeben, dass Alonso wieder einen Honda-Motor fahren müsste, während er in der Langstrecken-WM WEC, in der er im kommenden Jahr auch noch die "Superseason" beenden will, für Toyota unterwegs ist. Alonso winkte bereits ab: "Wenn ich nächstes Jahr neben der WEC noch in einer anderen Serie antrete, dann werde ich nicht für einen Motorenhersteller arbeiten, sondern für andere Marken, Firmen oder Autohersteller."