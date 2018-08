Formel-1-Live-Ticker: Renault-Motor soll 0,3 Sekunden bringen

In Monza kommt es bekanntlich vor allem auf die Leistung des Motors an - eigentlich keine guten Karten für Renault also. Helfen könnte in diesem Jahr allerdings der neue Motor, den zumindest Daniel Ricciardo einsetzen wird. Dieser soll laut Remi Taffin in einer Quali-Runde in Monza nämlich rund 0,3 Sekunden bringen. Dumm nur, dass Ricciardo wegen des neuen Motors sowieso von hinten starten wird . Da bringen ihm die 0,3 Sekunden in der Quali auch nichts ...

