Trotz Eskapaden: Haas hält an Ferrucci fest

(Motorsport-Total.com) - In Silverstone wurde Santino Ferrucci nach dem Formel-2-Rennen vom Automobil-Weltverband (FIA) gesperrt. Der 20-Jährige wurde anschließend von seinem Team Trident vor die Tür gesetzt. Auch bei Haas wurde eine Entlassung des Amerikaners geprüft. Jedoch hat sich das Team dazu entschieden, weiterhin auf Ferrucci zu setzen. Die Strafe erhielt der Jungspund für gleich mehrere Vergehen - darunter eine Kollision mit seinem Teamkollegen.

Nach seinem Formel-2-Aus hat Ferrucci bei Dale Coyne in der IndyCar-Serie einen Platz gefunden, um in Portland und Sonoma an den Start zu gehen. Vor dem Grand Prix von Spa in der Formel 1 kommentiert Haas-Teamchef Günther Steiner die Entscheidung: "Wir werden ihn weiterhin im Programm behalten. Wir schauen, was er in der IndyCar-Serie macht und ob er da bleibt. Der Junge versucht, sich eine Karriere aufzubauen und wir werden ihn nicht fallen lassen."

Haas selbst hat für die Formel-1-Saison 2019 noch keinen Fahrerkader bekanntgegeben. Während Kevin Magnussen voraussichtlich bleiben wird, ist die Zukunft von Romain Grosjean ungewiss, da er zu Beginn seines Engagements im Team einige Probleme hatte. Der Rennstall wolle jedoch schon bald eine Entscheidung treffen.

"Wir machen Fortschritte und durchlaufen nun den Prozess", erklärt Steiner. "Wir haben in der Pause viel getan, aber trotzdem sind wir noch zu keiner Entscheidung gekommen. Wir sind mit der allgemeinen Entwicklung des Teams sehr zufrieden." Haas sei in einer guten Verfassung und müsse noch an kleinen Details arbeiten, um noch erfolgreicher zu werden.