Kevin Magnussen: Zeit bei McLaren und Renault "ein Horror"

Magnussen, der wohl auch 2019 für die US-Amerikaner fahren wird, spricht von einem "Deal mit Stabilität" und freut sich darüber, die Freude an der Arbeit wiedergefunden zu haben. "So viel Spaß hatte ich vorher nie in der Formel 1 - auch kein so konkurrenzfähiges Auto und das Gefühl, so geschätzt zu werden." Haas sei im Gegensatz zu McLaren und Renault in der Lage, Entscheidungen zu treffen und seine Pläne konsequent zu verfolgen. Das Management ziehe an einem Strang.

© Copyright 1‌996 - ‌2018 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.