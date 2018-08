Red Bull will Alonso nicht: "Verursacht überall Chaos"

Eine knallharte Abfuhr an den zweimaligen Weltmeister, der bei McLaren in einer sportlichen Sackgasse steckt. "Wir investieren lieber in einen jungen Fahrer, als einen Piloten zu nehmen, der ziemlich nah am Ende seiner Karriere ist", so der Red-Bull-Teamchef weiter. Alonso hatte unlängst klar gemacht, dass er 2021 nicht mehr in der Formel 1 fahren würde. Er wird mit einem Wechsel in die IndyCar-Serie in Verbindung gebracht, hat sich aber noch nicht entschieden.

© Copyright 1‌996 - ‌2018 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.