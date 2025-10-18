  • 18. Oktober 2025 · 08:22 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. Kolumnen
    von Stefan Ehlen

Meinung zu McLaren: Wenn Fairness zum Witz wird

McLaren spricht von "Konsequenzen" für Lando Norris, verrät aber nicht, welche: Warum das Team damit seine eigene Glaubwürdigkeit verspielt

(Motorsport-Total.com) - McLaren ist mit seinen "Papaya-Regeln" und seiner unbedingten Chancengleichheit für Lando Norris und Oscar Piastri immer wieder in die Kritik geraten. Aber mit den nun angekündigten "Konsequenzen" für Norris nach der Berührung von Singapur wird es endgültig absurd.

Foto zur News: Meinung zu McLaren: Wenn Fairness zum Witz wird

© Motorsport Images

Andrea Stella und Zak Brown Zoom Download

Denn wie diese "Konsequenzen" konkret aussehen, dazu schweigt man sich beharrlich aus. Alle Beteiligten machen nur vage Andeutungen - sagen viel, ohne wirklich etwas zu sagen.

Man hat fast den Eindruck: Die Körpersprache von Norris sagt mehr aus über die Situation als alle Worte, die McLaren als Team dazu verloren hat.

Wie man etwas sagt, ohne etwas zu sagen

Norris wirkte am Donnerstag wie ein geprügelter Hund, als er im Formel-1-Fahrerlager vor die Journalisten trat - und davon sprach, wie ihm McLaren die "Verantwortung" für den Zwischenfall in Singapur gegeben habe, und dass die "Konsequenzen" für ihn spürbar seien - jetzt und bis zum Saisonende.

Teamchef Andrea Stella äußerte sich am Freitag ähnlich nichtssagend zum Thema. Man habe den Vorfall gemäß der Papaya-Regeln untersuchen und "Konsequenzen" aussprechen müssen. Wieder blieb offen, was genau hinter den Kulissen passiert ist.

Die Krönung war dann der Auftritt von McLaren-Boss Zak Brown in der FIA-Pressekonferenz in Austin und wie er sagte: "Wir wollen so transparent wie möglich sein. Und indem wir sagen, dass wir etwas tun, sind wir schon sehr transparent." Er wolle aber "nicht ins Detail gehen", was konkret besprochen wurde zwischen McLaren und Norris.

Was soll das Ganze eigentlich?

Warum macht das Team dann überhaupt öffentlich, dass es Singapur intern aufgearbeitet und Norris zur Verantwortung gezogen hat, wenn es das Entscheidende daran verschweigt? Nämlich die Konsequenzen, mit denen Norris jetzt leben muss.

Video wird geladen…

  Weitere Formel-1-Videos

Brown macht ein Staatsgeheimnis daraus, weil man in einem sportlichen Wettbewerb "nicht notwendigerweise allen alles sagen kann", so erklärte er in der Pressekonferenz. Tenor: "Wir machen ja auch unser Set-up nicht öffentlich."

Aber was hat McLaren denn erwartet, als es mit seiner Info über "Konsequenzen" an die Öffentlichkeit ging? Dass damit alles gesagt sein würde? Dass schon niemand auf die Idee kommen würde, nach Details zu fragen? Oder dass gar kein Interesse daran bestünde?

Ein Titelkampf, der so spannend sein könnte!

Mal ehrlich: Die kleinen Rangeleien zwischen den McLaren-Teamkollegen Norris und Piastri sind das einzig wirklich Spannende an diesem WM-Titelkampf, dem McLaren durch seine Papaya-Regeln den Wind aus den Segeln genommen hat, noch ehe überhaupt eine leichte Brise aufgekommen ist.

Und jetzt stellt sich Brown hin und behauptet: Die Papaya-Regeln hätten "eine Eigendynamik entwickelt".

Formel-1-Quiz

Die durchschnittliche Startposition des Teams McLaren in der Formel 1 ist,,,

8,98 11,05 7,77 12,87

Teste Dich jetzt im Formel-1-Quiz und vergleiche Dich mit anderen Usern

Aber da liegt er falsch: McLaren hat diese "Eigendynamik" selbst heraufbeschworen - indem es immer nur Andeutungen gemacht hat, aber nie Klartext geredet hat. Man flüchtet sich das ganze Jahr schon in schöne Worte, aber nicht in Wahrheiten - und merkt gar nicht, wie weltfremd die eigene Haltung inzwischen geworden ist.

Wenn man im eigenen Fahrwasser gefangen ist

Plakativ formuliert: Brown und Stella wollen uns in ihrem Fairness-Wahn alle für blöd verkaufen - und glauben wohl, das verfängt. Doch sie ruinieren damit nur eine grundsätzlich spannende Saison, in der zwei Teamkollegen um ihren jeweils ersten WM-Titel kämpfen - in dem Wissen, es könnte die einzige WM-Chance ihrer Karriere sein.

Eigentlich ist das eine verdammt coole Story. Der Haken ist nur: Brown und Stella haben mit voller Absicht den Spannungsbogen komplett rausgenommen.

Anzeige
McLaren Fanartikel
Lando Norris McLaren F1 Team MCL36 Formel 1 Bahrain GP 2022 Limitierte Edition 1:18
Daniel Ricciardo McLaren F1 Team MCL36 Formel 1 Bahrain GP 2022 Limitierte Edition 1:43
Oscar Piastri McLaren F1 Team MCL60 Formel 1 2023 Limitierte Edition 1:43
Jetzt McLaren Fanartikel kaufen

Aber das eigentliche Problem dabei ist: McLaren hat sich mit seinem Inseldenken so tief selbst reingeritten, dass es keinen Ausweg mehr gibt. Die eigene Haltung jetzt aufzugeben, käme einer moralischen Bankrotterklärung gleich. Stur weiterzumachen und immer neue Floskeln zu dreschen, das ist aus Teamsicht wesentlich einfacher. Das zeigen die jüngsten Aussagen.

Noch Fragen? Ja, mehr als vorher!

Immerhin: Brown ließ sich im Sky-Gespräch - bei der x-ten Gelegenheit für Klartext - doch noch zu der kleinen Präzisierung hinreißen, dass Norris "sportliche" Folgen zu tragen habe, die wahrscheinlich nicht für jedermann sichtbar sein dürften.

Das Rätselraten geht also weiter und neue Spekulationen sind programmiert. Auch dieses Ei hat sich McLaren selbst gelegt.

Denn künftig werden alle genau darauf achten, wie sich die "Konsequenzen" für Norris auf der Strecke bemerkbar machen, und man wird in allem Möglichen die "Retourkutsche" für Singapur wittern - ständige Nachfragen bei Norris, Piastri, Stella und Brown inklusive. All das sind die Folgen der "Häppchen-Wahrheit", die uns 2025 regelmäßig serviert wird.

Damit ist es wie immer, wenn Transparenz nur als Schlagwort verwendet, aber nicht gelebt wird: Zweifel bleiben - und das macht sich nie gut in der Außenwirkung. Im Fall McLaren ist das vor allem eines: absurd.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Fragen an Zak Brown: Und welche "Konsequenzen" für Norris Fragen an Zak Brown: Und welche "Konsequenzen" für Norris gibt es jetzt?
Foto zur News: Glock zerlegt McLaren: Dieses Theater ist völliger Blödsinn Glock zerlegt McLaren: Dieses Theater ist völliger Blödsinn
Foto zur News: Brundle: McLarens Papaya-Philosophie ist "zum Scheitern Brundle: McLarens Papaya-Philosophie ist "zum Scheitern verurteilt"
Foto zur News: McLaren-Teamchef enthüllt: So hart fiel die Strafe für Lando McLaren-Teamchef enthüllt: So hart fiel die Strafe für Lando Norris wirklich aus
Foto zur News: Verstappen stellt Papaya-Regeln infrage: "Titelkampf ist nie Verstappen stellt Papaya-Regeln infrage: "Titelkampf ist nie zu 100 Prozent fair"
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
Freitag
Foto zur News: F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
Pre-Events
Foto zur News: Die Formel-1-Sonderdesigns in der Saison 2025
Die Formel-1-Sonderdesigns in der Saison 2025
Foto zur News: Sonderdesign von Williams für den Grand Prix der USA in Austin
Sonderdesign von Williams für den Grand Prix der USA in Austin
Foto zur News: Aston-Martin-Speziallackierung für das Rennen in Austin
Aston-Martin-Speziallackierung für das Rennen in Austin
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: "Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
"Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
Foto zur News: Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Foto zur News: Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Foto zur News: Der Tag, der die Formel 1 für immer veränderte
Der Tag, der die Formel 1 für immer veränderte
Mehr Videos
Top-Motorsport-News
Foto zur News: "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
DTM - "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
Foto zur News: Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
WEC - Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
Foto zur News: WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
WRC - WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
Foto zur News: Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall&#039;Igna antwortet
MotoGP - Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall'Igna antwortet
Motorsport-News auf Motorsport-Total.com
 
Formel1.de auf Facebook

Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!

Formel1.de auf Facebook
Anzeige InsideEVs