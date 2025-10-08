Experten uneins: Darum ist Piastris Wut ein Warnsignal

(Motorsport-Total.com) - Oscar Piastri machte seinen Gefühlen Luft, nachdem Lando Norris ihn in der ersten Runde des Formel-1-Rennens in Singapur abgedrängt hatte und McLaren seine Beschwerden ignorierte. Aber war der Australier zu Recht verärgert? Unsere Redakteure haben das Wort.

Nein, aber Reaktion könnte ein Zeichen - Filip Cleeren

Norris' Überholmanöver an sich war fair. Er hatte einen besseren Start, war vollständig auf gleicher Höhe und nahm den Scheitelpunkt eng. Dann geriet er nach einer Berührung mit Max Verstappens Hinterrad weit nach außen, da der Red Bull am Scheitelpunkt langsamer war als erwartet.

Das war eine kleine Fehleinschätzung von Norris, aber kaum ein feindseliges Manöver gegen Piastri, der sich zufällig noch auf der Außenseite befand und von Norris leicht getroffen wurde.

Warum war Piastri also in diesem Moment so aufgebracht? Man sollte das Adrenalin hinter dem Lenkrad nicht unterschätzen, zumal Piastri aus seiner eingeschränkten Cockpitperspektive keinen vollständigen Überblick über den Vorfall hatte.

Die TV-Wiederholungen könnten seine Meinung inzwischen geändert haben. Vielleicht war er auch über sich selbst verärgert, weil er Norris die Tür offen gelassen hatte, um durchzuschlüpfen.

Ich habe noch eine andere Theorie: Indem Piastri andeutete, er wolle, dass McLaren Maßnahmen ergreift, wollte er eher ein Zeichen setzen, als dass er wirklich überzeugt war.

Dies ist natürlich eine direkte Folge des Präzedenzfalls, den McLaren in Monza geschaffen hat, als der Rennstall Norris nach einem verpatzten Boxenstopp vorbeiwinkte. Das war eine Entscheidung, die Piastri nicht gefiel. Obwohl sie innerhalb des Teams geklärt wurde, kann er sich immer noch darauf berufen, falls so etwas in die andere Richtung passiert.

Piastri ist schließlich ein gerissener Taktiker. Erinnern wir uns an den Grand Prix von Großbritannien, als Piastri eine seiner Meinung nach unfaire Zeitstrafe wegen eines Safety-Car-Vergehens bekam, die ihn hinter seinen Teamkollegen brachte. Er forderte eine Teamorder. Piastri sagte damals, er wisse, dass McLaren das nicht umsetzen würde, aber er "dachte, ich stelle die Frage einfach mal".

McLaren sieht kein Problem in Norris' Manöver in Singapur, was Piastri für die nächsten Situationen in den verbleibenden sechs Rennen zur Kenntnis genommen haben wird.

Ja, aber nur auf sich selbst - Stuart Codling

Wenn du eine Lücke lässt, wird jemand hineinstechen - egal, ob es sich um einen angemessenen Bremsweg zum vorausfahrenden Auto auf der Autobahn handelt oder eben um den Scheitelpunkt von Kurve 3 in Singapur. Es liegt in der Natur der Fahrer, diese Lücken zu nutzen.

Beide McLaren-Piloten haben Grund, wütend zu sein, aber sie sollten ihre Wut auf sich selbst richten, anstatt aufeinander oder auf die Leute am Kommandostand. Wenn sie das beste Auto im Feld haben, sollten sie es in die erste Startreihe stellen und sich nicht von Konkurrenten in den Schatten stellen lassen, die auf brillante Weise etwas Besonderes aus unberechenbaren Autos herausholen.

Piastri und Norris haben sich nach dem Samstag zu viel Arbeit aufgeladen - Norris noch mehr - und die Konsequenzen haben wir am Sonntag gesehen. In Singapur gibt es kaum Überholmanöver, es sei denn, der Vordermann nickt am Steuer ein oder erleidet einen technischen Defekt. Die Track-Position ist alles, und wenn sie das am Samstag vergeigen, müssen sie sie am Sonntag zurückerobern.

Mit der Intensität von Norris' Manöver in Kurve 3 muss niemand einverstanden sein, aber es war ein Fall von "jetzt oder nie". Piastri hat es mit sich machen lassen.

Mir gefiel der Piastri, der in mehreren früheren Rennen dieser Saison cool blieb und einen besseren Job als Norris machte und sich so die WM-Führung verdiente, weitaus besser als der, der einen Großteil des Singapur-Rennens damit verbrachte, sich über den Zwischenfall in der ersten Runde zu beschweren. Das ist ziemlich unwürdig für einen Fahrer, der danach strebt, in die Riege der ganz Großen aufzusteigen.

Nein, Piastri spürt den Druck des Titelkampfes - Oleg Karpow

Ehrlich gesagt wirkten Piastris Beschwerden am Funk in Singapur etwas unverhältnismäßig - ein bisschen wie ein unzufriedener Kunde, der an die Kasse zurückkehrt, um sich darüber zu beschweren, dass ihm bei seinem letzten Einkauf angeblich 50 Cent Wechselgeld fehlten.

Es ist nur eine Vermutung, aber das Rennen am Sonntag auf dem Marina Bay Street Circuit hinterließ den Eindruck, dass der Australier tatsächlich das Gefühl hat, in Monza gewissermaßen beraubt worden zu sein, als das Team ihn anwies, die Position an Norris zurückzugeben.

Aber Norris' Manöver in Kurve 3 in Singapur war bei weitem nicht so "unfair", wie Piastri am Funk meinte. Es war ein hartes Duell - sicher. Enges Racing - ja. Aber nicht mehr als das.

Piastri hat schließlich selbst in diesem Jahr in Österreich und Ungarn mit qualmenden Reifen versucht, Norris auf der Strecke zu überholen. Er hat ja selbst nichts gegen hartes Racing, oder? Und Piastri würde angesichts der Weltmeisterschaft niemals einen Unfall riskieren - er ist derjenige, der bei einem möglichen Ausfall mehr zu verlieren hat.

Es fühlt sich jetzt so an, als ob Piastri beginnt, den Druck des Titelkampfes zu spüren und dabei einen Hauch seiner typischen Coolness verliert. Das war nicht der gewohnt ruhige Piastri am Funk.

Wenn er sich jedoch ungerecht behandelt fühlt, ist es vielleicht an der Zeit, den Mund aufzumachen. Nach dem Rennen entschied er sich, gegenüber den Medien zu schweigen - er wehrte alle Fragen ab, ob sein Teamkollege unter den sogenannten "Papaya-Regeln" bevorzugt behandelt wird. Aber im Auto stellt er die Entscheidungen des Teams in Frage.

Wenn das der Fall ist, gibt es jedoch eine Lösung. McLaren könnte die "Regeln" aufzuheben, da das Team die Konstrukteurs-WM sicher in der Tasche hat. Es ist vielleicht an der Zeit, dass Piastri selbst zu seinen Chefs geht und um keine weitere Einmischung bittet.

Ja, aus seiner Perspektive schon - Jake Boxall-Legge

Versetzen wir uns doch mal für die ersten paar hundert Meter in seine Lage. Er hatte einen passablen Start, aber keinen, mit dem er Verstappen oder George Russell vor ihm überholen könnte. Er sieht das andere orangefarbene Auto von Norris in seinen Spiegeln. An diesem Punkt versuchte er, den Platz zu verteidigen und ging in Kurve 3 in eine defensive Haltung - aber Norris hatte den besseren Kurvenausgang und war auf gleicher Höhe.

Piastri lässt ihm den Platz und wird trotzdem getroffen. Er weiß nicht, dass Verstappen in Kurve 3 kurz gelupft hat und Norris ihn zuerst berührt hat - aus seiner isolierten Sicht aus dem Cockpit hat er alles richtig gemacht und wurde trotzdem getroffen.

Natürlich ist er darüber verärgert. Aber ich wette, wenn er es sich noch einmal ansieht, würde er zu einer anderen Einschätzung kommen. Ich glaube nicht, dass es falsch von Piastri ist, verärgert zu sein, aber es wäre ungeheuerlich, wenn er weiterhin Groll deswegen hegen würde.

Jetzt, da die Konstrukteurs-WM gesichert ist, sollten die Samthandschuhe im Titelkampf ausgezogen werden. Norris und Piastri sollten die Erlaubnis bekommen, bei jedem Rennen so zu kämpfen.

Es ist schließlich ein WM-Kampf; die Polemik zwischen Richtig und Falsch verschwimmt in dieser Situation zunehmend, und das Gerangel in Singapur war eines, auf das sich Norris einlassen wollte und Piastri nicht.

Als neutraler Beobachter macht es Spaß, zu sehen, wie sich die Geschichte von selbst schreibt. Vor ein paar Rennen war Norris noch der weiche Junge ohne den nötigen Killerinstinkt, um Champion zu werden, während Piastri der unerschütterliche Musterschüler mit stählerner Entschlossenheit war.