  • 02. Februar 2026 · 07:47 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. Grand-Prix-Berichte
    von Markus Lüttgens, Co-Autor: Stuart Codling

Miami-Grand-Prix 2026: Luxus-Upgrade für den ikonischen Jachthafen

Der Miami-Grand-Prix setzt 2026 auf den "MSC Yacht Club": Die vierstöckige Anlage im Stil einer Superjacht bietet puren Luxus

(Motorsport-Total.com) - Der Miami-Grand-Prix bleibt seiner Linie treu und setzt auch 2026 auf Extravaganz. Nachdem die Organisatoren bei den Autosport Awards 2026 als "Promoter des Jahres" ausgezeichnet wurden, haben sie nun ein ambitioniertes neues Hospitality-Konzept vorgestellt. Im Zentrum der Neuerungen steht eine mehrstöckige Anlage im Stil einer Superjacht, die das Erlebnis am Miami International Autodrome auf ein neues Level heben soll.

Foto zur News: Miami-Grand-Prix 2026: Luxus-Upgrade für den ikonischen Jachthafen

© Formula 1

Geplanter Jachtclub-Paddock an der Rennstrecke von Miami Zoom Download

Seit dem Debüt im Jahr 2022 arbeitet das Rennen in Florida intensiv an einer eigenen Identität, die den Lifestyle der Stadt widerspiegelt. Ein fester Bestandteil ist dabei der künstliche Jachthafen im Bereich der Kurven 5 bis 9. Auch wenn das Wasser dort nicht echt ist, sind es die Boote umso mehr. Für die Saison 2026 wird dieser Bereich nun durch ein massives Bauwerk massiv aufgewertet.

In Zusammenarbeit mit dem Formel-1-Sponsor MSC Cruises entsteht der sogenannte "MSC Yacht Club". Das vierstöckige Gebäude wird beeindruckende Ausmaße annehmen: 80 Meter Länge, 29 Meter Breite und eine maximale Höhe von 15 Meter. Jedes der Decks bietet eine eigene Atmosphäre.

Auf dem ersten Deck erwartet die Gäste ein Open-Air-Bereich mit Pool und Lounge-Möbeln. Das zweite Deck setzt auf gehobene Gastronomie der französischen Marke Bagatelle, inklusive eines exklusiven "Chef's Table" Erlebnisses. Auf der dritten Ebene befindet sich ein schattiger Sitzbereich samt einer Bar von Jack Daniel's. Den krönenden Abschluss bildet das "Captain's Deck", ein privater Bereich auf der obersten Etage, der einen Panoramablick über das gesamte Streckengelände ermöglicht.

Neben dem Luxussegment gibt es auch Neuerungen für Inhaber von regulären Eintrittskarten. Im Zuge der Umgestaltung des Marina-Bereichs wird ein neuer, erhöhter Bereich für "General Admission" geschaffen. Dieser bietet Blick auf Kurve 7 und war in der Vergangenheit speziellen Ticketinhabern vorbehalten. Die Organisatoren versprechen dadurch eine deutlich bessere Sicht auf einen der dynamischsten Abschnitte der Strecke.

Meistgelesen in unserem Netzwerk

Katharina Nowak, die Präsidentin des Miami-Grand-Prix, betont die Bedeutung des Projekts: "Von Anfang an war die Marina eine der prägenden Eigenschaften unseres Rennens. Mit dem MSC Yacht Club wollten wir diesen ikonischen Ort aufwerten und etwas schaffen, das noch intensiver und raffinierter ist und eine stärkere Verbindung zum Rennsport bietet. Gemeinsam mit MSC Cruises haben wir ein herausragendes Gästeerlebnis kuratiert, ohne dabei die Energie von Miami zu verlieren, die unser Rennen so einzigartig macht."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Wie Miami die hohen Ticketpreise für die Formel 1 Wie Miami die hohen Ticketpreise für die Formel 1 rechtfertigt
Foto zur News: Künstlicher Jachthafen: Warum Miami über den Spott lachen Künstlicher Jachthafen: Warum Miami über den Spott lachen kann
Jobs im Motorsport Network

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

Formel-1-Redakteur (m/w/d)
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
5. Tag
Foto zur News: Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
4. Tag
Foto zur News: Die versteckten Signale im Mercedes-Look 2026
Die versteckten Signale im Mercedes-Look 2026
Foto zur News: Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
3. Tag
Foto zur News: Die Schnellsten der ersten Testwoche: Wo sind sie am Saisonende gelandet?
Die Schnellsten der ersten Testwoche: Wo sind sie am Saisonende gelandet?
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!
F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!
Foto zur News: Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Foto zur News: Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Foto zur News: Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Mehr Videos
formel-1-countdown
Formel-1-Liveticker
 
Formel1.de auf Facebook

Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!

Formel1.de auf Facebook