Miami-Grand-Prix 2026: Luxus-Upgrade für den ikonischen Jachthafen

(Motorsport-Total.com) - Der Miami-Grand-Prix bleibt seiner Linie treu und setzt auch 2026 auf Extravaganz. Nachdem die Organisatoren bei den Autosport Awards 2026 als "Promoter des Jahres" ausgezeichnet wurden, haben sie nun ein ambitioniertes neues Hospitality-Konzept vorgestellt. Im Zentrum der Neuerungen steht eine mehrstöckige Anlage im Stil einer Superjacht, die das Erlebnis am Miami International Autodrome auf ein neues Level heben soll.

Seit dem Debüt im Jahr 2022 arbeitet das Rennen in Florida intensiv an einer eigenen Identität, die den Lifestyle der Stadt widerspiegelt. Ein fester Bestandteil ist dabei der künstliche Jachthafen im Bereich der Kurven 5 bis 9. Auch wenn das Wasser dort nicht echt ist, sind es die Boote umso mehr. Für die Saison 2026 wird dieser Bereich nun durch ein massives Bauwerk massiv aufgewertet.

In Zusammenarbeit mit dem Formel-1-Sponsor MSC Cruises entsteht der sogenannte "MSC Yacht Club". Das vierstöckige Gebäude wird beeindruckende Ausmaße annehmen: 80 Meter Länge, 29 Meter Breite und eine maximale Höhe von 15 Meter. Jedes der Decks bietet eine eigene Atmosphäre.

Auf dem ersten Deck erwartet die Gäste ein Open-Air-Bereich mit Pool und Lounge-Möbeln. Das zweite Deck setzt auf gehobene Gastronomie der französischen Marke Bagatelle, inklusive eines exklusiven "Chef's Table" Erlebnisses. Auf der dritten Ebene befindet sich ein schattiger Sitzbereich samt einer Bar von Jack Daniel's. Den krönenden Abschluss bildet das "Captain's Deck", ein privater Bereich auf der obersten Etage, der einen Panoramablick über das gesamte Streckengelände ermöglicht.

Neben dem Luxussegment gibt es auch Neuerungen für Inhaber von regulären Eintrittskarten. Im Zuge der Umgestaltung des Marina-Bereichs wird ein neuer, erhöhter Bereich für "General Admission" geschaffen. Dieser bietet Blick auf Kurve 7 und war in der Vergangenheit speziellen Ticketinhabern vorbehalten. Die Organisatoren versprechen dadurch eine deutlich bessere Sicht auf einen der dynamischsten Abschnitte der Strecke.

Katharina Nowak, die Präsidentin des Miami-Grand-Prix, betont die Bedeutung des Projekts: "Von Anfang an war die Marina eine der prägenden Eigenschaften unseres Rennens. Mit dem MSC Yacht Club wollten wir diesen ikonischen Ort aufwerten und etwas schaffen, das noch intensiver und raffinierter ist und eine stärkere Verbindung zum Rennsport bietet. Gemeinsam mit MSC Cruises haben wir ein herausragendes Gästeerlebnis kuratiert, ohne dabei die Energie von Miami zu verlieren, die unser Rennen so einzigartig macht."