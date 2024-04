Formel 1 in Schanghai: Was wurde da mit dem Asphalt gemacht?

(Motorsport-Total.com) - "Es sieht so aus, als hätte man die Strecke angemalt oder so. Irgendwas hat man mit der Oberfläche angestellt." So lautet das Fazit von Formel-1-Fahrer Daniel Ricciardo zum Zustand des Shanghai International Circuit, auf dem am Wochenende der China-Grand-Prix 2024 ausgetragen wird ( alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen! ). Ricciardo spricht damit aus, was viele denken im Fahrerlager: Da wurde doch was gemacht! Aber was?

