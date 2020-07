Nichts verpassen: Die Formel 1 live verfolgen mit TV/Stream/App/Ticker!

(Motorsport-Total.com) - Auf den Double-Header in Spielberg folgt in der Formel-1-Saison 2020 nur eine Woche später der Grand Prix von Ungarn auf dem Hungaroring. In dieser Übersicht findest du alle wesentlichen Details zur TV-Übertragung und den wichtigsten Livestreams, du erfährst Details zum Zeitplan und den Möglichkeiten, das Geschehen mittels Fernsehen, Liveticker oder Live-App zu verfolgen. Kurzum: Wir beantworten dir alle Fragen zum dritten Grand Prix des Jahres!

Wer sind die Fahrer und Teams in der Formel-1-Saison 2020?

20 Fahrer in zehn Teams starten beim Ungarn-Grand-Prix in Budapest in die Formel-1-Saison 2020. Der sechsmalige Weltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) tritt als Titelverteidiger an. Im Feld stehen außerdem der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel (Ferrari) und der Weltmeister von 2007, Kimi Räikkönen (Alfa Romeo). Vettel ist der einzige deutsche Formel-1-Fahrer 2020.

Wann fährt die Formel 1 beim Ungarn-Grand-Prix 2020 in Budapest?

1. Freies Training: Freitag, 17.07.2020, 11:00-12:30 Uhr

2. Freies Training: Freitag, 17.07.2020, 15:00-16:30 Uhr

3. Freies Training: Samstag, 18.07.2010, 12:00-13:00 Uhr

Qualifying: Samstag, 18.07.2020, 15:00-16:00 Uhr

Rennen: Sonntag, 19.07.2020, ab 15:10 Uhr über 70 Runden zu je 4,381 Kilometer

Alle angegebenen Zeiten: Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ)

Welche TV-Sender zeigen die Formel 1 beim Ungarn-Grand-Prix 2020 live?

Die Formel 1 im TV beim Grand Prix von Ungarn 2020 in Budapest: RTL, Sky, ORF und SRF zeigen das Rennen im deutschsprachigen Fernsehen live.

RTL setzt in der Formel-1-Saison 2020 auf bewährtes Personal: Heiko Waßer und der ehemalige Formel-1-Fahrer Christian Danner kommentieren die Rennen. Als Boxenreporter ist Kai Ebel am Start. Durch die Formel-1-Sendung führt bei RTL weiterhin Florian König als Moderator. Ihm stehen Ex-Weltmeister Nico Rosberg und DTM-Fahrer Timo Glock als Experten zur Seite.

Free-TV-Sender RTL steigt erst am Samstag eines Rennwochenendes in die TV-Übertragung zur Formel 1 ein. Die Freitagstrainings dagegen sind noch auf n-tv zu sehen, häufig live. Allerdings nur noch in der Saison 2020: RTL lässt den Formel-1-Vertrag nach fast 30 Jahren auslaufen und überträgt die Formel 1 ab 2021 nicht mehr.

Sky ist in der Formel-1-Saison 2020 ebenfalls am Start und zeigt wie gewohnt alle Trainings, das Qualifying und das Rennen live und ohne Werbeunterbrechungen. An der Seite von Kommentator Sascha Roos wird Sky Experte Ralf Schumacher durch das Rennen und das Qualifying führen. Sky Reporter Peter Hardenacke geht am Red-Bull-Ring auf Stimmenfang.

Was Sky zusätzlich im Programm hat: die Pressekonferenzen von Fahrern und Teamchefs am Donnerstag und am Freitag, dazu die Top-3-Pressekonferenzen im Anschluss an Qualifying und Rennen. Und: Dank der engen Zusammenarbeit mit "Sky Sports F1" in England und "Sky Italia" in Italien bekommen deutsche Fans bei Sky zusätzliche Inhalte geboten.

Aufgrund des Rückzugs von RTL steigt der kostenpflichtige Fernsehsender Sky in der Formel-1-Saison 2021 zum exklusiven TV-Partner der Formel 1 in Deutschland auf.

Beim ORF in Österreich kommentiert auch in der Formel-1-Saison 2020 das eingespielte Duo bestehend aus Ernst Hausleitner und dem ehemaligen Formel-1-Fahrer Alexander Wurz. Sie steigen üblicherweise zum zweiten Freien Training am Freitag in die Berichterstattung ein, jeweils live.

Der Formel-1-Vertrag des ORF läuft noch bis Ende 2020. Das österreichische Fernsehen bestätigte aber jüngst, seine TV-Übertragungen der Formel 1 in Zusammenarbeit mit ServusTV Österreich fortzusetzen.

Einen Neuzugang vermeldet SRF aus der Schweiz: Michael Weinmann wechselt sich ab der Formel-1-Saison 2020 beim TV-Kommentar mit Michael Stäuble ab. Bei ausgewählten Rennen tritt der frühere Formel-1-Fahrer Marc Surer als Co-Kommentator auf. Das Schweizer Fernsehen überträgt in der Regel ausschließlich Qualifying und Rennen live.

Formel-1-Fans aus der Schweiz kommen noch bis mindestens (und einschließlich) 2022 in den Genuss heimischer Berichterstattung über den Grand-Prix-Sport.

Wie lauten die Live-TV-Zeiten für den Ungarn-Grand-Prix 2020?

Formel 1 bei RTL:

Sonntag, 19.07.2020, 14:00 Uhr, RTL: Vorberichte (live)

Sonntag, 19.07.2020, 15:00 Uhr, RTL: Rennen (live)

Sonntag, 19.07.2020, 16:55 Uhr, RTL: Siegerehrung und Highlights (live)

Formel 1 bei Sky Sport 1/Sky Sport 2:

Samstag, 18.07.2020, 16:15 Uhr, Sky Sport 2: Pressekonferenz Qualifying (live)

Sonntag, 19.07.2020, 14:00 Uhr, Sky Sport 2: Vorberichte (live)

Sonntag, 19.07.2020, 14:00 Uhr, Sky Sport 1: Rennen (live)

Sonntag, 19.07.2020, 15:05 Uhr, Sky Sport 2: Rennen (live)

Sonntag, 19.07.2020, 16:45 Uhr, Sky Sport 2: Analysen und Interviews (live)

Sonntag, 19.07.2020, 17:15 Uhr, Sky Sport 2: Pressekonferenz Rennen (live)

Formel 1 bei ORF 1:

Sonntag, 19.07.2020, 14:35 Uhr, ORF 1: Vorberichte (live)

Sonntag, 19.07.2020, 14:35 Uhr, ORF 1: Rennen (live)

Sonntag, 19.07.2020, 17:99 Uhr, ORF 1: Analyse (live)

Formel 1 bei SRF zwei:

Sonntag, 19.07.2020, 14:50 Uhr, SRF zwei: Rennen (live)

Wie lauten die TV-Zeiten für Wiederholungen zum Ungarn-Grand-Prix 2020?

Formel 1 bei Sky:

Montag, 20.07.2020, 05:00 Uhr, Sky Sport 2: Rennen (Wiederholung)

Montag, 20.07.2020, 11:30 Uhr, Sky Sport 2: Rennen (Wiederholung)

Montag, 20.07.2020, 15:00 Uhr, Sky Sport 1: Rennen (Wiederholung)

Montag, 20.07.2020, 21:30 Uhr, Sky Sport 2: Rennen (Wiederholung)

Dienstag, 21.07.2020, 01:45 Uhr, Sky Sport 1: Rennen (Wiederholung)

Dienstag, 21.07.2020, 05:00 Uhr, Sky Sport 2: Rennen (Wiederholung)

Dienstag, 21.07.2020, 14:50 Uhr, Sky Sport 1: Rennen (Wiederholung)

Dienstag, 21.07.2020, 21:30 Uhr, Sky Sport 2: Rennen (Wiederholung)

Mittwoch, 22.07.2020, 02:15 Uhr: Sky Sport 1: Rennen (Wiederholung)

Mittwoch, 22.07.2020, 04:30 Uhr: Sky Sport 2: Rennen (Wiederholung)

Mittwoch, 22.07.2020, 14:00 Uhr: Sky Sport 1: Rennen (Wiederholung)

Donnerstag, 23.07.2020, 06:15 Uhr: Sky Sport 1: Rennen (Wiederholung)

Formel 1 bei ORF 1/ORF Sport+:

Montag, 20.07.2020, 03:55 Uhr, ORF 1: Rennen (Wiederholung)

Dienstag, 21.07.2020, 05:05 Uhr, ORF 1: Highlights

Mittwoch, 22.07.2020, 21:15 Uhr, ORF Sport+: Highlights

Donnerstag, 23.07.2020, 09:00 Uhr, ORF Sport+: Highlights

Welche Livestreams werden angeboten für den Ungarn-Grand-Prix 2020?

Im Internet werden viele illegale Live-Streams angeboten. Wir verweisen an dieser Stelle aber natürlich ausschließlich auf legale Angebote. Ein solches legales Angebot bietet die Formel 1 selbst mit ihrem Streamingdienst F1 TV Pro. Dort kann man wahlweise deutschen oder englischen Kommentar von Sky hören. Ein Abo kostet 7,99 Euro pro Monat. Jahresabonnements werden nicht mehr angeboten.

Legale Livestreams aller Formel-1-Rennen im Internet bietet RTL an, über das kostenpflichtige Angebot TV NOW, außerdem der ORF in seiner kostenlosen TVthek. Die gibt's übrigens auch als App, aber natürlich mit Geosperre für nicht österreichische Zuschauer.

Was, wenn ich keinen Zugang zu TV oder Livestreams habe?

Dann bist du auf unserem Portal am besten aufgehoben! Wir bieten von morgens bis abends einen umfangreichen Formel-1-News-Liveticker an, gehostet in der Regel von Ruben Zimmermann im Stile eines Radioprogramms. In diesem berichten wir zeitnah von allen Aktivitäten am ganzen Wochenende.

Dazu kommen die Formel-1-Session-Liveticker mit Christian Nimmervoll an den Tasten. Die gibt's auch in unseren mobilen Formel-1-Apps, optimal für den "Second Screen" am Tablet oder am Smartphone.

Wer ist bei den Pressekonferenzen dabei?

Am Samstag und Sonntag werden üblicherweise die schnellsten drei Fahrer des Qualifyings und des Rennens befragt.

Wie wird das Wetter beim Ungarn-Grand-Prix 2020 in Budapest?

Eine detaillierte und tagesaktuelle Wetterprognose zum Ungarn-Grand-Prix 2020 findest du unter diesem Link. Wir aktualisieren den Ausblick im Wochenverlauf ständig mit aktuellen Daten. Tendenz: Regen an jedem Fahrtag!

Wo finde ich die Ergebnisse zum Ungarn-Grand-Prix 2020?

Unser Portal stellt dir unter diesem Link sämtliche Ergebnisse, Statistiken und Gesamtwertungen zur Formel 1 2020 bereit. Außerdem kannst du nachfolgend, sobald vorhanden, die einzelnen Resultate zum jeweiligen Rennwochenende abrufen.

Ergebnis: 1. Freies Training in Budapest/Ungarn 2020

Ergebnis: 2. Freies Training in Budapest/Ungarn 2020

Ergebnis: 3. Freies Training in Budapest/Ungarn 2020

Ergebnis: Qualifying in Budapest/Ungarn 2020

Startaufstellung: GP Ungarn 2020 in Budapest

Ergebnis: Rennen in Budapest/Ungarn 2020

Wo finde ich aktuelle Statistiken zur Formel-1-Saison 2020?

Unsere Formel-1-Datenbank informiert dich stets aktuell über alle wesentlichen Statistiken zur Formel-1-Saison 2020 und allen Formel-1-Saisons seit 1950 mit detaillierten Angaben zu Fahrern, Teams, Motorenlieferanten, Rennstrecken und vielem mehr!