Vor-Ort-Zuschauer Formel 1 2024: Wirklich "ausverkauft" in China?

(Motorsport-Total.com) - Erstmals seit 2019 ist die Formel 1 wieder in China gefahren. Und der Grand Prix auf dem Shanghai International Circuit in Schanghai war laut Veranstalter-Angaben ein voller Erfolg: Noch in der Einführungsrunde zum Rennen am Sonntag wurde per Einblendung im TV-Weltsignal auf den "ausverkauften" Event hingewiesen. (Zur Übersicht der Zuschauerzahlen 2024!)



© Motorsport Images Formel-1-Fans beim China-Grand-Prix 2024 in Schanghai Zoom Download

Anders als bei anderen Grands Prix aber verzichteten die Verantwortlichen bei dieser Einblendung darauf, konkrete Zahlen anzugeben. Stattdessen fand nur noch die Information Platz, es sei exakt "20 Jahre [her] seit dem ersten China-Grand-Prix" der Formel 1 im Jahr 2004.

Wie viele Besucher waren also vor Ort? Dazu gab es später eine gesonderte Angabe: 60.000 seien es gewesen, nur am Sonntag. Tatsächlich waren die geöffneten Tribünen am Shanghai International Circuit beim Grand Prix sehr gut besetzt, allen voran die große Haupttribüne bei Start und Ziel sowie die ebenfalls spektakulär angelegten Tribünen bei der Haarnadelkurve. Viele Fans fieberten mit ihrem Lokalheld Guanyu Zhou mit.



Doch einige Zuschauerränge wurden am Wochenende in Schanghai gar nicht genutzt: Die Tribünen bei der zweiten Schneckenkurve eingangs der Gegengeraden etwa sind seit Jahren abgedeckt und waren auch am vergangenen Wochenende nicht freigegeben.

Das vermeldete Gesamtpublikum wirft Fragen auf

Trotzdem vermelden die Schanghai-Promoter jetzt ein Gesamtpublikum, das nur von den Anfangsjahren der Strecke übertroffen wird, als die komplette Kapazität genutzt wurde - für 260.000 Zuschauer in der Saison 2004 und 270.000 in der Saison 2005. Danach gingen die China-Zahlen stark zurück und pendelten sich zu Beginn der Turbo-Hybrid-Ära ab 2014 bei rund 145.000 ein.

2024 aber sollen "mehr als 200.000 Zuschauer" vor Ort gewesen sein. Das berichten chinesische Medien unter Berufung auf die lokalen Veranstalter.

Zieht man von dieser Zahl die 60.000 Sonntagsbesucher ab, bleiben 140.000 für die restlichen Veranstaltungstage von Donnerstag bis Samstag. Und die müssen demnach ähnlich gut besucht worden sein wie der Renntag.

Eine genaue Aufschlüsselung über die einzelnen Tage hinweg aber liegt nicht vor und die chinesischen Quellen sprechen teilweise sogar ausdrücklich von nur "drei Veranstaltungstagen". Bei nur drei Tagen aber hätten am Freitag und/oder Samstag sogar mehr Besucher an die Rennstrecke kommen müssen als am Sonntag, was für Formel-1-Verhältnisse sehr ungewöhnlich wäre.

Wo Schanghai im internationalen Vergleich steht

Mit laut offiziellen Angaben rund 200.000 Zuschauern am Wochenende liegt Schanghai bisher im Mittelfeld der Formel-1-Saison 2024. Sachir in Bahrain bildet mit 100.000 das aktuelle Schlusslicht, Melbourne in Australien liegt mit über 450.000 klar an der Spitze.

Und es sind einzig die weiteren Grands Prix im arabischen Raum, die unterhalb der Schanghai-Zahlen zu finden sind: Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten hatte im Vorjahr 170.000 Fans verkündet, Lusail in Katar 120.000 Besucher. Bei Dschidda in Saudi-Arabien waren es 2023 rund 150.000 gewesen. Für 2024 haben die Veranstalter dort bislang keine Angaben gemacht.

Wie immer gilt: Die Gesamtsumme der Zuschauer ergibt sich aus den addierten Tagessummen. Sprich: Wer als Besucher an drei Veranstaltungstagen vor Ort ist, geht dreimal in die Zuschauer-Statistik ein und wird dreimal gezählt.