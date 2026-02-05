  • 05. Februar 2026 · 15:12 Uhr

    von Sönke Brederlow

Ex-Weltmeister Nico Rosberg erhält German-British #Freundship Award 2026

Nico Rosberg wird mit dem German-British #Freundship Award ausgezeichnet: Was hinter dem Preis steckt und wer ihn schon vor dem Ex-Weltmeister erhalten hat

(Motorsport-Total.com) - Besondere Anerkennung für Nico Rosberg: Der Ex-Weltmeister wird mit dem German-British #Freundship Award geehrt. Die Auszeichnung der British Chamber of Commerce in Germany (BCCG) und der Britischen Botschaft in Deutschland würdigt Persönlichkeiten, die sich in herausragender Weise für die deutsch-britischen Beziehungen engagieren.

Foto zur News: Ex-Weltmeister Nico Rosberg erhält German-British #Freundship Award 2026

© Motorsport Images

Rosberg wird mit dem German-British #Freundship Award ausgezeichnet Zoom Download

Rosberg ist der vierte Preisträger des Awards - nach Fußballtrainer Jürgen Klopp, der Künstlerin Tacita Dean und Modedesignerin Vivienne Westwood. Der Preis wird alle zwei Jahre an Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Kultur oder Sport verliehen, die durch ihr Wirken die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Großbritannien stärken.

"Dieser 'Freundship Award' ist besonders", betont Andrew Mitchell CMG, Botschafter des Vereinigten Königreichs. "Es ist der erste, der seit dem erfolgreichen Abschluss des Kensington Vertrags - des bilateralen Freundschaftsabkommens zwischen Deutschland und Großbritannien - verliehen wird."

"Ich freue mich, dass mit Nico Rosberg ein Spitzensportler und Unternehmer ausgezeichnet wird, der nachhaltige und innovative Technologien über Ländergrenzen hinweg fördert." Nach seinem Formel-1-Aus hat sich Rosberg mittlerweile als Unternehmer und Investor einen Namen gemacht.

Nico Rosberg "verbindet auf zukunftsorientierte Weise"

Auch BCCG-Präsident Michael Schmidt hebt die Bedeutung von Rosbergs Engagement hervor: "Ein Blick auf die globale politische Lage zeigt, dass bilaterales Engagement, internationale Verständigung und multikulturelle Solidarität grundlegende Säulen des friedlichen Zusammenlebens sind - heute mehr denn je.

Die Formel-1-Karriere des Nico Rosberg

"Nico Rosberg verkörpert den engen Austausch zwischen Deutschland und Großbritannien", lobt BCCG-Präsident Schmidt anschließend und betont: "Durch die Förderung innovativer Lösungen verbindet er unsere Länder auf zukunftsorientierte Weise."

John Kampfner, Vorsitzender der Jury, ergänzt: "Nico Rosberg verkörpert die Werte, für die der German-British #Freundship Award steht: Offenheit, Respekt und Akzeptanz sowie grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Sein sportliches, wirtschaftliches und soziales Engagement inspiriert Menschen in beiden Ländern und stärkt die bilateralen Beziehungen."

Die Preisverleihung findet am 11. März 2026 in Berlin statt. Erwartet werden zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur. Moderiert wird die Gala von TV-Moderatorin und Jurymitglied Mareile Höppner. Der Preis selbst stammt aus der Feder des international bekannten Künstlers Alexander Luzius Ziermann.

Die Jury setzt sich aus bekannten Persönlichkeiten zusammen, darunter Dr. Katarina Barley, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, und Susanne Baumann als Botschafterin Deutschlands im Vereinigten Königreich sowie Experten aus Wirtschaft, Kultur und Medien, darunter Theo Koll, Motsi Mabuse und Bibiana Steinhaus-Webb.

