  • 02. Februar 2026 · 11:16 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. Boulevard & Sonstiges
    von Stefan Ehlen

Mehr als Freunde? Lewis Hamilton trifft Kim Kardashian

Ein diskretes Treffen in England rückt Lewis Hamilton und Kim Kardashian ins Rampenlicht - trotz völliger Funkstille in den sozialen Netzwerken

(Motorsport-Total.com) - Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton soll sich am Wochenende in England auf ein geheimes Date mit US-Medienstar Kim Kardashian getroffen haben. Das berichtet das englische Boulevard-Blatt The Sun unter Berufung auf mehrere Augenzeugen. Eine offizielle Bestätigung der Beteiligten liegt nicht vor.

Foto zur News: Mehr als Freunde? Lewis Hamilton trifft Kim Kardashian

© Getty Images / Ferrari

Fotomontage: Kim Kardashian und Lewis Hamilton Zoom Download

Kardashian soll eigens für das Treffen mit Hamilton aus den USA eingeflogen sein. Hamilton wiederum hatte eine kurze Anreise: Er traf aus London kommend mit dem Hubschrauber ein.

Beide reisten vom lokalen Flughafen nahe Oxford separat weiter zum exklusiven "Estelle Manor", einem Luxushotel unweit der berühmten Universitätsstadt. Kostenpunkt pro Übernachtung im Doppelzimmer an einem Wochenende: rund 1.000 Euro und mehr.

Laut The Sun haben Hamilton und Kardashian vor Ort jedoch nicht nur ein Zimmer geteilt, sondern den großzügigen Spa-Bereich komplett für sich gemietet. Es folgte ein Abendessen zu zweit in einem separaten Speisezimmer - abgeschirmt von den weiteren Gästen. Am Folgetag reisten Hamilton und Kardashian gegen 11 Uhr gemeinsam ab.

Kein Wort in den sozialen Netzwerken

Die beiden Promis bringen es zusammen auf rund 400 Millionen Follower auf der Social-Media-Plattform Instagram, haben dort jedoch bislang keinerlei Andeutungen zu ihrem Treffen in England gemacht - und ob sich daraus mehr als eine Freundschaft entwickelt. Denn Hamilton und Kardashian kennen sich bereits seit über einem Jahrzehnt und verbrachten den vergangenen Jahreswechsel auf derselben Party in den USA.

Hamilton war von 2007 bis 2015 mit der "Pussycat-Dolls"-Sängerin Nicole Scherzinger zusammen - seine einzige langjährige Beziehung, die öffentlich bekannt wurde. Die vier Jahre ältere Kardashian war bereits dreimal verheiratet und hat vier Kinder mit dem US-Rapper Kanye West, von dem sie sich 2022 scheiden ließ.

Meistgelesen in unserem Netzwerk

Kimberly Noel "Kim" Kardashian ist eine US-amerikanische Medienpersönlichkeit, Unternehmerin und Reality-TV-Star. Sie wurde 2007 mit der Reality-Serie "Keeping Up with the Kardashians" bekannt, aus der zahlreiche Ableger und riesige Reichweiten in sozialen Medien entstanden. Sie baute erfolgreiche Kosmetik- und Bekleidungsmarken auf und zählt heute zu den einflussreichsten Lifestyle-Unternehmerinnen.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Lewis Hamilton: Das ist die Frau an seiner Seite Lewis Hamilton: Das ist die Frau an seiner Seite
Foto zur News: Meinung: Was es bedeutet, wenn Lewis Hamilton sogar Mama Meinung: Was es bedeutet, wenn Lewis Hamilton sogar Mama & Papa mitbringt
Foto zur News: Lewis Hamilton verrät: Rap-Stimme in Aguilera-Popsong bin Lewis Hamilton verrät: Rap-Stimme in Aguilera-Popsong bin ich!
Foto zur News: Lewis Hamilton: Warum Formel-1-Fahrer keine Beziehungstypen Lewis Hamilton: Warum Formel-1-Fahrer keine Beziehungstypen sind
Foto zur News: Popstar-Karriere geht los: Hamilton singt mit Christina Popstar-Karriere geht los: Hamilton singt mit Christina Aguilera
Jobs im Motorsport Network

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

Formel-1-Redakteur (m/w/d)
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
5. Tag
Foto zur News: Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
4. Tag
Foto zur News: Die versteckten Signale im Mercedes-Look 2026
Die versteckten Signale im Mercedes-Look 2026
Foto zur News: Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
3. Tag
Foto zur News: Die Schnellsten der ersten Testwoche: Wo sind sie am Saisonende gelandet?
Die Schnellsten der ersten Testwoche: Wo sind sie am Saisonende gelandet?
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!
F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!
Foto zur News: Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Foto zur News: Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Foto zur News: Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Mehr Videos
Formel1.de auf Facebook

Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!

Formel1.de auf Facebook
 
formel-1-countdown
Formel-1-Liveticker
Anzeige InsideEVs