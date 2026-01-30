  • 30. Januar 2026 · 11:08 Uhr

    von Stefan Ehlen, Co-Autor: Lydia Mee

Neue Netflix-Doku: Ayrton Senna, Michael Schumacher und das Jahr 1994

Eine Rennsaison zwischen Triumph und Tragödie: Netflix rollt die Formel 1 des Jahres 1994 neu auf - mit Fokus auf Michael Schumacher

(Motorsport-Total.com) - Streaming-Anbieter Netflix hat eine neue Dokumentation über Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher angekündigt - in welchem Umfang und wann genau sie im Jahresverlauf 2026 erscheint, ist aber bislang offen. Fest steht nur das Thema: die dramatische Formel-1-Saison 1994 mit dem Unfalltod von Ayrton Senna und Schumachers erstem WM-Titelgewinn mit Benetton.

Foto zur News: Neue Netflix-Doku: Ayrton Senna, Michael Schumacher und das Jahr 1994

© Getty Images

Michael Schumacher und das Benetton-Team bejubeln den WM-Titelgewinn 1994 Zoom Download

Netflix selbst beschreibt es so: "1994 markiert einen Wendepunkt in der Geschichte der Formel 1: Der 25-jährige Michael Schumacher gewinnt den ersten Grand Prix der Rennsaison in Brasilien und legt damit den Grundstein für eine beispiellose Karriere."

Und weiter: "1994 zählt zu den dramatischsten und spannendsten Rennsaisons der Formel-1-Geschichte. Das Jahr war geprägt von einschneidenden Ereignissen wie dem tödlichen Unfall von Ayrton Senna sowie von Vorwürfen der Manipulation und unfairer Fahrmanöver [gegen Benetton und Schumacher]. Gleichzeitig entstand eine regelrechte 'Schumi-Mania'."

Der Mensch Michael Schumacher steht im Mittelpunkt

Wie schon bei der Netflix-Dokumentation "Schumacher" von 2021 tritt auch in der neuen Doku Schumachers Ehefrau Corinna Schumacher auf - neben weiteren Wegbegleitern, die sich an die besonderen Begebenheiten der Formel-1-Saison 1994 erinnern. (Fotostrecke: Michael Schumachers Weg zum ersten WM-Titel)

Michael Schumacher: Sein Weg zum ersten WM-Titel 1994

Im Kern geht es in "Schumacher '94" - so der vorläufige Titel - um "Schumi", den Netflix als "kompromisslosen Kämpfer auf der Rennstrecke und einen sensiblen, empathischen Menschen abseits davon" beschreibt. "Corinna Schumacher, die ihm stets emotionalen Rückhalt gegeben hat, gewährt zudem Einblicke in die Anfänge einer außergewöhnlichen Liebesgeschichte - eine Geschichte, die bis heute anhält."

Netflix setzt auf mehr deutschsprachigen Content

Die neue Schumacher-Dokumentation ist Teil einer großangelegten Netflix-Strategie, wie Katja Hofem als Content-Vizepräsidentin bei Netflix für Deutschland, Österreich und die Schweiz kürzlich erklärte: "2026 wird unser bislang ambitioniertestes Jahr, mit mehr deutschsprachigen Serien, Filmen und Non-Fiction-Projekten und einer größeren Vielfalt als je zuvor."

Die Formel 1 kommt dabei nicht zu kurz: Kurz vor dem Auftaktrennen in Australien will Netflix die achte Staffel der Formel-1-Serie "Drive to survive" veröffentlichen. Die Doku-Serie nimmt die Zuschauer mit hinter die Kulissen der Motorsport-"Königsklasse", aber mit viel künstlerischer Freiheit seitens der Produzenten: Manche Themen sind dramaturgisch überhöht dargestellt. Doch das verfängt beim Publikum: Das Format existiert bereits seit 2019.

