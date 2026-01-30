Domenicali und Antonelli: Formel-1-Stars als olympische Fackelträger

(Motorsport-Total.com) - Der Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali hat im Vorfeld der Olympischen Winterspiele 2026 das olympische Feuer zum Karersee getragen. Die Spiele finden vom 6. bis zum 22. Februar 2026 rund um Mailand und Cortina d'Ampezzo statt.

© circuitpics.de Stefano Domenicali war als olympischer Fackelträger im Einsatz Zoom Download

Domenicali fungierte am 28. Januar gemeinsam mit dem Skilanglauf-Olympiasieger Franco Nones sowie dem Curling-Goldmedaillengewinner Amos Mosaner als Fackelträger. Ebenfalls mit dabei waren die ehemaligen Athletinnen Daniela Ceccarelli, Isolde Kostner und Karen Putzer.

Im Tagesverlauf wurde die Fackel von Canazei über Campitello di Fassa durch das ladinische Gebiet getragen. Die Route führte über den Karersee und endete am Vormittag in Soraga und Moena. Am Nachmittag setzte die Fackel ihren Weg zum Skisprungstadion von Predazzo und nach Masi di Cavalese fort, bevor die Reise am Abend in Cavalese ihren Abschluss fand.

Auch Antonelli und MotoGP-Pilot als Fackelträger im Einsatz

Bereits vor Domenicali hatte Mercedes-Pilot Andrea Kimi Antonelli die Fackel getragen. Dies geschah im Vorfeld privater Testfahrten in Barcelona zur Vorbereitung auf die kommende Formel-1-Saison.

© Aprilia Auch MotoGP-Pilot Marco Bezzecchi trug bereits das olympische Feuer Zoom Download

Der italienische Nachwuchsfahrer wurde dabei von Sportgrößen wie der Turnerin Tara Dragas, dem Basketballer Michele Antonutti sowie dem ehemaligen Fußballer Luigi De Agostini begleitet. Auch MotoGP-Pilot Marco Bezzecchi hatte bereits am 5. Januar die Ehre, in Rimini das olympische Feuer zu tragen.

Während sich das Formel-1-Feld auf die Saison 2026 und das damit verbundene neue technische Reglement vorbereitet, zog Domenicali in einem Interview mit Sky Sports F1 Bilanz zum Jahr 2025. Der Italiener bezeichnete die vergangene Saison als "phänomenal" für die Rennserie und erklärte, dass diese "großes Interesse bei den kommerziellen Partnern des Sports" geweckt habe.

Er fügte hinzu: "Wir wollen sicherstellen, dass wir diese Energie jetzt spüren. Wir möchten unseren Sport auf allen Ebenen weiter ausbauen, da jeder Einzelne wichtig für das Wachstum dieses Sports ist." Mit Blick auf das kommende Jahr sagte er: "Ich erwarte, dass jeder dies auf allen Ebenen spürt, das ist meine Hoffnung für 2026."