  • 30. Januar 2026 · 15:16 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. Boulevard & Sonstiges
    von Markus Lüttgens, Co-Autor: Lydia Mee

Domenicali und Antonelli: Formel-1-Stars als olympische Fackelträger

Große Ehre für Stefano Domenicali und Kimi Antonelli: Die Formel-1-Gesichter unterstützen die Winterspiele 2026 als offizielle Fackelträger in Italien

(Motorsport-Total.com) - Der Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali hat im Vorfeld der Olympischen Winterspiele 2026 das olympische Feuer zum Karersee getragen. Die Spiele finden vom 6. bis zum 22. Februar 2026 rund um Mailand und Cortina d'Ampezzo statt.

Foto zur News: Domenicali und Antonelli: Formel-1-Stars als olympische Fackelträger

© circuitpics.de

Stefano Domenicali war als olympischer Fackelträger im Einsatz Zoom Download

Domenicali fungierte am 28. Januar gemeinsam mit dem Skilanglauf-Olympiasieger Franco Nones sowie dem Curling-Goldmedaillengewinner Amos Mosaner als Fackelträger. Ebenfalls mit dabei waren die ehemaligen Athletinnen Daniela Ceccarelli, Isolde Kostner und Karen Putzer.

Im Tagesverlauf wurde die Fackel von Canazei über Campitello di Fassa durch das ladinische Gebiet getragen. Die Route führte über den Karersee und endete am Vormittag in Soraga und Moena. Am Nachmittag setzte die Fackel ihren Weg zum Skisprungstadion von Predazzo und nach Masi di Cavalese fort, bevor die Reise am Abend in Cavalese ihren Abschluss fand.

Auch Antonelli und MotoGP-Pilot als Fackelträger im Einsatz

Bereits vor Domenicali hatte Mercedes-Pilot Andrea Kimi Antonelli die Fackel getragen. Dies geschah im Vorfeld privater Testfahrten in Barcelona zur Vorbereitung auf die kommende Formel-1-Saison.

Foto zur News: Domenicali und Antonelli: Formel-1-Stars als olympische Fackelträger

© Aprilia

Auch MotoGP-Pilot Marco Bezzecchi trug bereits das olympische Feuer Zoom Download

Der italienische Nachwuchsfahrer wurde dabei von Sportgrößen wie der Turnerin Tara Dragas, dem Basketballer Michele Antonutti sowie dem ehemaligen Fußballer Luigi De Agostini begleitet. Auch MotoGP-Pilot Marco Bezzecchi hatte bereits am 5. Januar die Ehre, in Rimini das olympische Feuer zu tragen.

Während sich das Formel-1-Feld auf die Saison 2026 und das damit verbundene neue technische Reglement vorbereitet, zog Domenicali in einem Interview mit Sky Sports F1 Bilanz zum Jahr 2025. Der Italiener bezeichnete die vergangene Saison als "phänomenal" für die Rennserie und erklärte, dass diese "großes Interesse bei den kommerziellen Partnern des Sports" geweckt habe.

Meistgelesen in unserem Netzwerk

Er fügte hinzu: "Wir wollen sicherstellen, dass wir diese Energie jetzt spüren. Wir möchten unseren Sport auf allen Ebenen weiter ausbauen, da jeder Einzelne wichtig für das Wachstum dieses Sports ist." Mit Blick auf das kommende Jahr sagte er: "Ich erwarte, dass jeder dies auf allen Ebenen spürt, das ist meine Hoffnung für 2026."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Diese Formel-1-Fahrer haben an Olympischen Spielen Diese Formel-1-Fahrer haben an Olympischen Spielen teilgenommen
Foto zur News: Olympisches Kartrennen? Das sagen die Formel-1-Fahrer! Olympisches Kartrennen? Das sagen die Formel-1-Fahrer!
Foto zur News: Max Verstappen: Formel 1 darf nicht olympisch werden! Max Verstappen: Formel 1 darf nicht olympisch werden!
Jobs im Motorsport Network

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

Formel-1-Redakteur (m/w/d)
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
5. Tag
Foto zur News: Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
4. Tag
Foto zur News: Die versteckten Signale im Mercedes-Look 2026
Die versteckten Signale im Mercedes-Look 2026
Foto zur News: Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
3. Tag
Foto zur News: Die Schnellsten der ersten Testwoche: Wo sind sie am Saisonende gelandet?
Die Schnellsten der ersten Testwoche: Wo sind sie am Saisonende gelandet?
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!
F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!
Foto zur News: Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Foto zur News: Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Foto zur News: Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Mehr Videos
Formel1.de auf Facebook

Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!

Formel1.de auf Facebook
 
Top-Motorsport-News
Foto zur News: "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
DTM - "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
Foto zur News: Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
WEC - Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
Foto zur News: WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
WRC - WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
Foto zur News: Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall&#039;Igna antwortet
MotoGP - Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall'Igna antwortet
Motorsport-News auf Motorsport-Total.com