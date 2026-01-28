Nigel Mansell versteigert Williams-Helm und IndyCar-Trophäe ohne Mindestpreis

(Motorsport-Total.com) - Nigel Mansell, der mittlerweile 72 Jahre alte Formel-1-Weltmeister von 1992 und IndyCar-Champion von 1993, ruft nicht zum ersten Mal zu einer Versteigerung, bei der einige Raritäten aus seiner persönlichen Sammlung unter den Hammer kommen. Des Besondere diesmal: Es gibt kein Mindestgebot.

© Jakob Ebrey / LAT Images Nigel Mansell in seinem Weltmeisterauto: Williams-Renault FW14B von 1992 Zoom Download

Versteigert werden bei der Auktion am 10. Februar 2026 vom britischen Auktionshaus Budds unter anderem ein von Mansell signierter Replika-Helm in Originalgröße aus seiner erfolgreichen Formel-1-Saison 1992, außerdem die Trophäe, die der Brite 1993 in der IndyCar-Serie als Rookie of the Year erhielt.

Zudem kommen ein Paar von Mansell signierte Rennfahrerschuhe und ein ebenfalls von ihm signiertes Williams-Modellauto, der FW14B vom Grand Prix von Großbritannien 1992 in Silverstone in limitierter Auflage, unter den Hammer. Das teuerste Stück ist die IndyCar-Rookie-Trophäe, deren Wert auf umgerechnet 2.800 bis 3.500 Euro geschätzt wird. Der signierte Replika-Helm folgt mit einem geschätzten Wert von 1.150 bis 1.700 Euro.

© Heny Nicholls / AFP via Getty Images Nigel Mansell versteigert mal wieder einen Teil seines persönlichen Archivs Zoom Download

"Hallo zusammen! Die Nigel Mansell Personal Collection kommt im Februar 2026 bei Budds.com unter den Hammer", sagte Mansell in einem Instagram-Video. "Erwerbt ein Stück meiner persönlichen Sammlung."

"Ich möchte, dass diese Artikel von Euch, den Fans, geschätzt werden. Das ist eine einmalige Gelegenheit, aber Ihr müsst schnell sein, denn ich werde vielleicht einiges davon zurückkaufen", so Mansell mit einem Grinsen.

In den vergangenen Jahren hat Mansell bereits Teile seines persönlichen Motorsportarchivs verkauft. So wechselte im Jahr 2023 eine 324-teilige Sammlung von Erinnerungsstücken bei einer Auktion von RM Sotheby's für umgerechnet mehr als zwei Millionen Euro den Besitzer.

Im Verlauf seiner Formel-1-Karriere, die im Zeitraum 1980 bis 1995 insgesamt 187 Grands Prix umfasste, erzielte Mansell einen WM-Titel, 31 Siege, 59 Podestplätze, 32 Poles und 30 schnellste Rennrunden. Als amtierender Formel-1-Weltmeister wechselte der Brite in die IndyCar-Serie, wo er 1993 als Rookie mit fünf Saisonsiegen auf Anhieb Champion wurde.

2010, im Alter von 56 Jahren, nahm Mansell zusammen mit seinen Söhnen Greg und Leo einmalig an den 24 Stunden von Le Mans teil. Im Rennen kam das Familienteam aber nicht weit. Nigel krachte mit dem LMP1-Auto bereits in der fünften Runde in die Leitplanke.