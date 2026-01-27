Das kuriose Geburtstagsgeschenk von Cadillac für Sergio Perez

(Motorsport-Total.com) - "Happy birthday to you" - so dringt es aus vielen Kehlen, als sich das Cadillac-Team am ersten Tag des Formel-1-Shakedowns 2026 in Barcelona versammelt, um Sergio Perez zum Geburtstag zu gratulieren. Der Mexikaner wurde an diesem Tag 36 Jahre alt.

© Cadillac Die beiden Cadillac-Fahrer Sergio Perez und Valtteri Bottas 2026 Zoom Download

Zum Ehrentag spendierte Cadillac seinem Fahrer eine große Torte mit vielen brennenden Kerzen. Perez grinste bis über beide Ohren. Unmittelbar vor dem Auspusten sagte er: "Ich glaube, ihr wisst alle, was ich mir dieses Jahr wünsche." Drei Versuche später waren alle Kerzen aus - und großer Jubel und Applaus brachen über Geburtstagskind Perez herein. Ein Social-Video dokumentiert die Szene.

Doch damit nicht genug: Cadillac-Teamchef Graeme Lowdon überreichte seinem Formel-1-Fahrer ein besonderes Geschenk - die erste Bremsscheibe des Cadillac-Projekts, montiert als Aufsteller auf einem Sockel aus Metall. Auf einer Plakette steht: "Alles Gute zum Geburtstag, Checo. 26. Januar 2026. Die erste Bremsscheibe. Cadillac."

Was genau das Team unter der "ersten Bremsscheibe" versteht, bleibt offen. Vermutlich handelt es sich um eine Bremsscheibe, die bei der ersten Ausfahrt des bisher unbenannten Cadillac-Autos verwendet wurde. Perez hatte bereits am 16. Januar 2026 in Silverstone die ersten Runden mit dem ersten Formel-1-Fahrzeug des Neueinsteigers unternommen.

Er sprach anschließend von einem "tollen Tag" und sagte: "Alle Beteiligten sollten unheimlich stolz darauf sein, dass wir unsere ersten Runden zurückgelegt haben. Jeder Einzelne hat so hart darauf hingearbeitet. Es war emotional, dabei zu sein, als Motorsport-Geschichte geschrieben wurde. Das sollten wir alle genießen. Aber mich hat es nur noch mehr angespornt."

Perez gibt 2026 nach einem Jahr Auszeit sein Comeback als Stammfahrer in der Formel 1. Seit 2011 ist er für Sauber, McLaren, Force India, Racing Point und Red Bull angetreten. Ende 2024 verlor er sein Red-Bull-Cockpit, obwohl er wenige Monate vorher noch eine Vertragsverlängerung unterzeichnet hatte. Perez hat bisher sechs Grand-Prix-Siege erzielt. 2023 war er WM-Zweiter hinter Max Verstappen. (Mehr Daten: Sergio Perez in der Formel-1-Datenbank)