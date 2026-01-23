Skifahren in Schumacher-Anzug: Das sagt Pierre Gasly zum kontroversen Posting

(Motorsport-Total.com) - So manch Formel-1-Fan hatte ein mulmiges Gefühl, als er im Winter die Tätigkeiten einiger Formel-1-Fahrer in den sozialen Medien verfolgte. Vor allem Pierre Gasly hatte vor einigen Tagen mit einem Posting bei Instagram für Aufsehen gesorgt.

© Pierre Gasly (Instagram) Pierre Gasly erinnerte beim Skifahren an Michael Schumacher Zoom Download

Dort war der Franzose nämlich beim Skifahren zu sehen - und das ausgerechnet in einer roten Jacke, die deutlich an Michael Schumacher erinnerte.

Der ein oder andere empfand dieses Posting als ziemlich unsensibel, schließlich war der siebenmalige Weltmeister zwölf Jahre zuvor bei einem Ski-Unfall verunglückt und findet seitdem im öffentlichen Leben nicht mehr statt. Wie es dem Deutschen geht, daraus macht die Familie auch heute noch ein großes Geheimnis.

Gasly selbst will dieses Foto jedoch positiv sehen: "Ich bin ein großer Fan von Michael. Ich habe ihm gegenüber immer Respekt gezeigt. Ich glaube, ich habe schon immer offen kommuniziert, dass er eines meiner Idole war, als ich aufgewachsen bin", sagt der Alpine-Pilot.

Dass es einige Leute gab, die ihm dieses Foto negativ ausgelegt haben, hat er mitbekommen. "Ich denke, das ist leider das Leben, in dem wir leben", meint er dazu. "Ich denke, ich zeige immer, dass ich jemand bin, der sehr respektvoll ist. Ich hatte ein paar Idole in meinem Leben. Michael war und ist eines davon. Also habe ich nicht für eine einzige Sekunde irgendetwas [Negatives] damit bezweckt."

Und auch wenn sein Idol beim Skifahren schwer verunglückt war, will er auf dieses Hobby in seiner Freizeit nicht verzichten: "Ich liebe Skifahren. Ich gehe schon seit meiner Kindheit. Ich finde, man kann dabei wirklich den Kopf ausschalten", sagt er.

Nur zwei Wochen Auszeit habe er sich vor der neuen Saison genommen: eine um mit seiner Familie Weihnachten zu feiern, und eine mit seinen Freunden. "Das brauche ich einfach, um mal aus diesem Umfeld rauszukommen, in dem wir uns normalerweise bewegen, und einfach zu einem traditionelleren Leben mit seinen Freunden zurückzukehren."

"Ich genieße diesen Teil der Dinge sehr."

Jetzt geht für ihn aber der Ernst des Lebens wieder los: Alpine stellte heute das Design für seinen A526 vor. In der kommenden Woche starten die Testfahrten für die Formel-1-Saison 2026 in Barcelona.