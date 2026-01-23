  • 23. Januar 2026 · 07:51 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. Boulevard & Sonstiges
    von Lydia Mee, Co-Autor: Mario Fritzsche

Bestbezahlte Sportler 2025: Lewis Hamilton und F1-Kollegen in den Top 100

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton ist in der Liste der bestbezahlten Sportler im Jahr 2025 der am weitesten oben platzierte Rennfahrer

(Motorsport-Total.com) - Lewis Hamilton, Max Verstappen, Lando Norris und Oscar Piastri sind die Formel-1-Fahrer, die es in die von Sportico ermittelte die Liste der 100 bestbezahlten Sportler im Jahr 2025 geschafft haben.

Foto zur News: Bestbezahlte Sportler 2025: Lewis Hamilton und F1-Kollegen in den Top 100

© Reginald Mathalone / NurPhoto via Getty Images

Lewis Hamilton: Bestbezahlter Formel-1-Pilot des Jahres 2025 Zoom Download

Fußballspieler Cristiano Ronaldo vom Al-Nassr FC führt die Liste mit einem Betrag von 200 Millionen US-Dollar an Gehalt/Gewinnen plus weiteren 60 Millionen Dollar an Werbeeinnahmen an. Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton ist auf P11 der am weitesten oben platzierte Rennfahrer, wenngleich er es in der Saison 2025, seiner ersten bei Ferrari, in keinem Grand Prix auf das Podium geschafft hat.

Laut der Liste belief sich Hamiltons Gehalt/Gewinne im vergangenen Jahr auf 70 Millionen Dollar, wobei durch Werbeeinnahmen weitere 30 Millionen Dollar hinzukamen, sodass sich seine Gesamteinnahmen auf 100 Millionen Dollar beliefen. Es ist keine Überraschung, dass Hamilton die geschätzt höchsten Werbeeinnahmen aller Formel-1-Fahrer hat.

Laut Sportico umfassen Hamiltons Werbeeinnahmen "Einnahmen aus Sponsoring, Lizenzen, Lizenzgebühren, Fanartikeln, Auftritten, Golfplatzdesign, Medien- und Buchverträgen". Der Formel-1-Rekordweltmeister hat über Jahre hinweg enge Arbeitsbeziehungen zu mehreren Marken außerhalb der Formel 1 aufgebaut, etwa zu Dior, Lululemon und Perplexity.

Außerdem war Hamilton im Jahr 2025 als ausführender Produzent des "F1"-Films mit Brad Pitt und Damson Idris tätig. Und: Auf der Social-Media-Plattform Instagram hat Hamilton 42,1 Millionen Follower, mehr als jeder andere Formel-1-Fahrer.

Ferrari-Fahrer ohne Grand-Prix-Podium in einer Formel-1-Saison

Auf Hamilton folgt in der Top-100-Liste des Jahres 2025 als nächster Formel-1-Fahrer der viermalige Weltmeister Max Verstappen. Der Red-Bull-Pilot wird mit 75 Millionen Dollar an Gehalt/Gewinnen und acht Millionen Dollar an Werbeeinnahmen auf P15 geführt wird. Die einzigen weiteren Formel-1-Fahrer, die es in die Liste geschafft haben, sind die McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri.

Zwar wurde Norris im Jahr 2025 erstmals Formel-1-Weltmeister, liegt als 32. der Liste aber hinter Hamilton und Verstappen. Sportico schätzt Norris' Gehalt/Gewinne im vergangenen Jahr auf 54 Millionen Dollar, plus fünf Millionen Dollar aus Werbeverträgen. Piastri rangiert mit 35 Millionen Dollar an Gehalt/Gewinnen und drei Millionen Dollar aus Werbeverträgen auf P96.

Die Sportler, die es abgesehen von Spitzenreiter Cristiano Ronaldo in die Top 10 geschafft haben: Boxer Camelo Alvarez, Fußballspieler Lionel Messi von Inter Miami, Baseballspieler Juan Soto von den New York Mets, Basketballspieler LeBron James von den Los Angeles Lakers, Fußballspieler Karim Benzema vom Al-Ittihad Club, Basketballspieler Stephen Curry von den Golden State Warriors, Baseballspieler Shohei Ohtani von den Los Angeles Dodgers, Basketballspieler Kevin Durant von den Houston Rockets sowie Golfer Jon Rahm.

Meistgelesen in unserem Netzwerk

Der einzige deutschsprachige Sportler in der Top-100-Liste der bestbezahlten Sportler 2025 ist Basketballspieler Franz Wagner von den Orlando Magic auf P76.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Trotz Titelflaute: Ferrari ist das wertvollste Formel-1-Team Trotz Titelflaute: Ferrari ist das wertvollste Formel-1-Team
Foto zur News: Kann ein Formel-1-Team eine elfstellige Summe wert sein? Kann ein Formel-1-Team eine elfstellige Summe wert sein?
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Mercedes-Filmtag in Silverstone
Mercedes-Filmtag in Silverstone
Foto zur News: Alle Formel-1-Autos von Mercedes
Alle Formel-1-Autos von Mercedes
Foto zur News: Die Designs der Formel-1-Autos 2026
Die Designs der Formel-1-Autos 2026
Foto zur News: Der Mercedes W17 für die Formel-1-Saison 2026
Der Mercedes W17 für die Formel-1-Saison 2026
Foto zur News: Das Mercedes-Design für 2026
Das Mercedes-Design für 2026
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Foto zur News: Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Foto zur News: Red Bull: Mit Hochglanz und eigenem Motor wieder an die Spitze? I F1-Talk
Red Bull: Mit Hochglanz und eigenem Motor wieder an die Spitze? I F1-Talk
Foto zur News: Fährt Cadillac 2026 nur hinterher?
Fährt Cadillac 2026 nur hinterher?
Mehr Videos
formel-1-countdown
Formel-1-Liveticker
 
Formel-1-Datenbank
Formel-1-Datenbank: Ergebnisse und Statistiken seit 1950
Formel-1-Datenbank:
Ergebnisse und Statistiken seit 1950

Jetzt unzählige Statistiken entdecken & eigene Abfragen erstellen!

Formel-1-Datenbank
Anzeige motor1.com