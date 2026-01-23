Bestbezahlte Sportler 2025: Lewis Hamilton und F1-Kollegen in den Top 100

(Motorsport-Total.com) - Lewis Hamilton, Max Verstappen, Lando Norris und Oscar Piastri sind die Formel-1-Fahrer, die es in die von Sportico ermittelte die Liste der 100 bestbezahlten Sportler im Jahr 2025 geschafft haben.

© Reginald Mathalone / NurPhoto via Getty Images Lewis Hamilton: Bestbezahlter Formel-1-Pilot des Jahres 2025 Zoom Download

Fußballspieler Cristiano Ronaldo vom Al-Nassr FC führt die Liste mit einem Betrag von 200 Millionen US-Dollar an Gehalt/Gewinnen plus weiteren 60 Millionen Dollar an Werbeeinnahmen an. Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton ist auf P11 der am weitesten oben platzierte Rennfahrer, wenngleich er es in der Saison 2025, seiner ersten bei Ferrari, in keinem Grand Prix auf das Podium geschafft hat.

Laut der Liste belief sich Hamiltons Gehalt/Gewinne im vergangenen Jahr auf 70 Millionen Dollar, wobei durch Werbeeinnahmen weitere 30 Millionen Dollar hinzukamen, sodass sich seine Gesamteinnahmen auf 100 Millionen Dollar beliefen. Es ist keine Überraschung, dass Hamilton die geschätzt höchsten Werbeeinnahmen aller Formel-1-Fahrer hat.

Laut Sportico umfassen Hamiltons Werbeeinnahmen "Einnahmen aus Sponsoring, Lizenzen, Lizenzgebühren, Fanartikeln, Auftritten, Golfplatzdesign, Medien- und Buchverträgen". Der Formel-1-Rekordweltmeister hat über Jahre hinweg enge Arbeitsbeziehungen zu mehreren Marken außerhalb der Formel 1 aufgebaut, etwa zu Dior, Lululemon und Perplexity.

Außerdem war Hamilton im Jahr 2025 als ausführender Produzent des "F1"-Films mit Brad Pitt und Damson Idris tätig. Und: Auf der Social-Media-Plattform Instagram hat Hamilton 42,1 Millionen Follower, mehr als jeder andere Formel-1-Fahrer.

Auf Hamilton folgt in der Top-100-Liste des Jahres 2025 als nächster Formel-1-Fahrer der viermalige Weltmeister Max Verstappen. Der Red-Bull-Pilot wird mit 75 Millionen Dollar an Gehalt/Gewinnen und acht Millionen Dollar an Werbeeinnahmen auf P15 geführt wird. Die einzigen weiteren Formel-1-Fahrer, die es in die Liste geschafft haben, sind die McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri.

Zwar wurde Norris im Jahr 2025 erstmals Formel-1-Weltmeister, liegt als 32. der Liste aber hinter Hamilton und Verstappen. Sportico schätzt Norris' Gehalt/Gewinne im vergangenen Jahr auf 54 Millionen Dollar, plus fünf Millionen Dollar aus Werbeverträgen. Piastri rangiert mit 35 Millionen Dollar an Gehalt/Gewinnen und drei Millionen Dollar aus Werbeverträgen auf P96.

Die Sportler, die es abgesehen von Spitzenreiter Cristiano Ronaldo in die Top 10 geschafft haben: Boxer Camelo Alvarez, Fußballspieler Lionel Messi von Inter Miami, Baseballspieler Juan Soto von den New York Mets, Basketballspieler LeBron James von den Los Angeles Lakers, Fußballspieler Karim Benzema vom Al-Ittihad Club, Basketballspieler Stephen Curry von den Golden State Warriors, Baseballspieler Shohei Ohtani von den Los Angeles Dodgers, Basketballspieler Kevin Durant von den Houston Rockets sowie Golfer Jon Rahm.

Der einzige deutschsprachige Sportler in der Top-100-Liste der bestbezahlten Sportler 2025 ist Basketballspieler Franz Wagner von den Orlando Magic auf P76.