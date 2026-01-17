Auf Social-Media: Alex Albon gibt Verlobung mit Muni "Lily" He bekannt

(Motorsport-Total.com) - Formel-1-Pilot Alex Albon und Profi-Golferin Muni "Lily" He haben sich verlobt. Das Paar ist seit 2019 zusammen, nachdem man sich über Social-Media kennengelernt hatte. Beide interessierten sich für die Sportart des anderen.

© James Devaney / GC Images Alexander Albon, Muni "Lily" He Zoom Download

Ihre Neuigkeit haben Albon und He teilten ebenfalls auf Social-Media mitgeteilt. "Ich glaube, wir sind jetzt aneinander gebunden", schreibt der aus Thailand stammende Albon zu einem Foto, auf dem beide strahlend lächeln, während seine langjährige Freundin, die aus China stammt, ihre linke Hand hochhält, um den Ring zu zeigen.

Das Williams-Team übermittelt dem Paar seine besten Wünsche. "Es gibt wunderbare Neuigkeiten aus der Winterpause: Alex Albon hat seine Verlobung mit seiner Partnerin, der Profi-Golferin Muni 'Lily' He, bekanntgegeben", so das Team in einer Pressemitteilung und weiter: "Das gesamte Atlassian Williams F1 Team gratuliert Alex und Lily zu ihrer Verlobung. Wir wünschen euch beiden viel Glück für euer gemeinsames Abenteuer."

Aus dem Formel-1-Paddock haben zahlreiche Personen in den Kommentaren gratuliert. So schreibt McLaren-Pilot Oscar Piastri: "Glückwunsch!!", während Ferrari-Pilot Charles Leclerc, der sich im vergangenen Jahr mit Alexandra Saint Mieux verlobt hat, "GLÜCKWUNSCH" ausrichtet. Alpine-Pilot Pierre Gasly schreibt: "Super!! Glückwunsch, ihr beiden!!" und Haas-Pilot Esteban Ocon postet: "Glückwunsch an euch beide!!"

Auch George Russells Freundin Carmen Montero Mundt kommentierte den Beitrag, und zwar mit den Worten: "Herzlichen Glückwunsch!!!!! Ich freue mich so für euch." Und Albons Williams-Teamchef James Vowles ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, mit einem Kommentar persönlich zu gratulieren: "Herzlichen Glückwunsch, Alex und Lily!"

Bereits im Jahr 2021 hatte Muni He gegenüber Golfweek über Albon gesagt: "Er ist ein wirklich lustiger Mensch. Als wir uns das erste Mal trafen, fand ich den britischen Humor etwas eigen. Ich habe eine Weile gebraucht, um ihn zu verstehen."

Albon wiederum erzählte im Jahr 2022 gegenüber Golfweek: "Ich habe einfach verfolgt, wie es ihr ging, und sie hat verfolgt, wie es mir ging. Eins führte zum anderen und wir trafen uns in L.A. Das war eine Woche nach meinem Rennen in Texas."

"Wir haben zusammen Golf gespielt, und so hat alles angefangen. "Wir verstehen uns und können uns gut einschätzen. Wir haben beide als Rookies in unserem jeweiligen Sport angefangen und gemeinsam schwierige Zeiten durchgemacht. Die Höhen und Tiefen im Leben eines Sportlers können, glaube ich, alle nachempfinden", so Albon damals.