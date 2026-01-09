Benetton B192: Das erste Siegerauto von "Schumi" wird versteigert

(Motorsport-Total.com) - Der erste Formel-1-Siegerwagen von Michael Schumacher kommt unter den Hammer: Der Benetton B192, mit dem "Schumi" 1992 beim Grand Prix von Belgien in Spa-Francorchamps seinen ersten Formel-1-Sieg feierte, ist bei Broad Arrow Auctions mit einem Schätzwert von rund 8,5 Millionen Euro zur Auktion ausgeschrieben.

© Broad Arrow Auctions Der Benetton B192 von Michael Schumacher aus der Saison 1992 Zoom Download

Benetton hatte die Saison 1992 zunächst mit einer weiterentwickelten Version des B191 begonnen, führte den B192 jedoch beim vierten Saisonlauf in Spanien ein. Schumacher, damals Teamkollege von Martin Brundle, erzielte seinen ersten Grand-Prix-Sieg mit diesem Fahrzeug - am Steuer des B192 mit der Chassisnummer 5, der nun versteigert wird.

Der von Rory Byrne unter der Leitung von Ross Brawn konstruierte B192 sammelte mit Schumacher und Brundle über die Saison hinweg insgesamt elf Podestplätze, einen Sieg sowie zwei schnellste Rennrunden. In seiner auffälligen gelb-grünen Lackierung wurde der B192 von einem 3,5-Liter-V8-Motor von Ford angetrieben, der eine Leistung von 660 bis 680 PS entwickelte.

Brundle: Eigentlich war Benetton chancenlos gegen Williams

Brundle blickte 2022 in einem Beitrag für Sky auf die Saison 1992 und den Benetton B192 zurück: "Vor 30 Jahren sah die Formel-1-Saison ganz anders aus als heute. Es gab nur 16 Grands Prix, aber diese wurden von 16 Teams bestritten, und insgesamt versuchten 39 Fahrer, sich für ein Rennen zu qualifizieren."

"Der Williams FW14B war das Auto, das es zu schlagen galt - ein technisches Meisterwerk, das nur ein Löwe zähmen konnte", erklärte Brundle. "Nigel Mansell gewann damit neun Rennen und war bereits Mitte August Weltmeister. Das muss man sich heute einmal vorstellen."

"Michael Schumacher und ich haben unser Bestes gegeben, um Williams im vergleichsweise einfachen, aber extrem effektiven Benetton B192 herauszufordern."

Die erste Sternstunde von Michael Schumacher

Im Beitrag folgte ein Videoausschnitt von Schumacher selbst: "Ich hatte heute ein Auto, das unglaublich war, und ich muss dem Team danke sagen", sagte der siebenmalige Weltmeister nach seinem Sieg in Belgien.

Spa 1992: Michael Schumachers erster Sieg Fotostrecke

Für Schumacher war dieser Erfolg die Initialzündung für weitere Siege: 1994 wurde er mit Benetton erstmals Formel-1-Weltmeister und wechselte nach seiner erfolgreichen Titelverteidigung zur Saison 1996 zu Ferrari. Dort gewann er von 2000 bis 2004 fünf weitere WM-Titel, was ihn mit insgesamt sieben Titeln zum Formel-1-Rekordchampion machte.

Brundles Benetton-Zeit endet abrupt

Brundle war keine derart erfolgreiche Formel-1-Karriere vergönnt. Der heutige TV-Experte erklärte: "Ich wurde damals im typischen Formel-1-Stil gefeuert. Das Team wollte für 1993 einen italienischen Fahrer, und damit war meine Benetton-Zeit beendet."

Die Erfahrung, an der Seite von Schumacher gefahren zu sein, will Brundle aber nicht missen. Das sei ein "Privileg" gewesen, sagte Brundle. "Schumacher war ein aufstrebendes Talent dieser Zeit und ein wahrlich großartiger Fahrer."

Deshalb zeigt sich das Auktionshaus "überaus geehrt", das Auto von Schumachers erster Formel-1-Sternstunde anbieten zu können. Yves Boitel als Sprecher von Broad Arrow Auctions sagte: "Dies ist zweifellos eines der berühmtesten Autos der Formel-1-Geschichte - ein Fahrzeug, das den Beginn einer der größten Karrieren markierte, die der Sport je gesehen hat."