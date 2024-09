Formel-1-Buch Grand Prix Storys: Ein "Drive to Survive" zum Lesen!

ANZEIGE

(Motorsport-Total.com) - "Michael Schumacher wäre womöglich schon viel früher, nämlich 1993 und nicht erst 2010, für Mercedes Formel 1 gefahren, wenn die Deutschen mehr Waschmaschinen gekauft hätten. Und sein erster Grand Prix, in Spa 1991, wurde letztendlich auch dadurch ermöglicht, dass der italienische Süßwarenhersteller Ferrero in Deutschland mehr Lutschdragees verkaufen wollte."

© circuitpics.de Grand-Prix-Storys Autor Christian Nimmervoll mit Mercedes-Teamchef Toto Wolff Zoom Download

© circuitpics.de Helmut Marko signiert ein Exemplar von Grand Prix Storys für einen guten Zweck Zoom Download

Manche dieser Geschichten kennen die meisten Motorsportfans schon. Etwa die von Michael Schumachers Grand-Prix-Debüt in Spa 1991, die von Sebastian Vettels erstem Formel-1-Rennen in Indianapolis 2007 oder die von Nico Rosbergs völlig überraschendem Rücktritt bei der FIA-Gala in Wien 2016.

Doch Grand Prix Storys versucht, den Leserinnen und Lesern neue Perspektiven auszuleuchten und Hintergründe zu liefern, die so bisher noch nicht bekannt waren. Beispiele dafür lassen sich am besten mit nachfolgenden Leseproben aus den einzelnen Kapiteln transportieren.

Kapitel 1: Michael Schumacher - Die Deutschen und die Waschmaschinen

[...] Peter Sauber hatte die drei Junioren vor ihrem ersten Test in Paul Ricard in einem "wunderschönen, aber recht einfachen" Hotel untergebracht. "Und jeder der Fahrer hatte ein Einzelzimmer für sich", erinnert sich Sauber. "Dann kam der Michael zu mir und sagte: 'Herr Sauber, eigentlich können Sie mich mit dem Karl zusammen in ein Zimmer tun.' Die kannten das aus der Formel 3 nicht anders. Soweit ich mich erinnere, wollte er lieber bei Wendlinger als bei Frentzen liegen. Zwischen den beiden gab es dann ja irgendwann mal Streitigkeiten wegen der Freundin, Corinna. Aber dass er ein Zimmer nur für sich bekommen sollte, das war ihm gar nicht recht. So geerdet war der Michael damals, als er zu uns kam." [...]

Kapitel 2: Nico Rosberg - 2016: Der Weg nach Wien

[...] Lauda, inzwischen völlig zerfressen von seiner eigenen Ungeduld, war eilig zum Flughafen gefahren, um Wolff höchstpersönlich abzuholen. Er wollte die Geschichte kennen, bevor die beiden Chefs des Mercedes-Teams auf den Vorstand treffen. "Niki stand schon im Wartebereich, wo du normalerweise niemanden abholen würdest", lacht Wolff. "Er stand da, starrte mich an und sagte: 'Toto, was ist los?' Und ich sagte: 'Er ist zurückgetreten, Niki. Er will aufhören mit der Formel 1.'" Laudas Gesichtsausdruck schlug von einer Sekunde auf die andere um. Er dachte sich vielleicht: "Hab ich's doch gewusst!" Aber noch bevor er etwas sagen konnte, fuhr ihm Wolff dazwischen: "Nicht der, der du glaubst, Niki!" Lauda konnte es kaum fassen: "Der Nico? Nein, das gibt's nicht!" Aber Wolff unterstrich: "Doch, Niki. Genau wie du damals." [...]

Kapitel 4: Sebastian Vettel - Mit Traditionen bricht man nicht

[...] Als Belohnung für den Punkt wollten Zehnder & Co. ins Slippery Noodle Inn, "einen der besten Bluesclubs der Welt. 'Komm, Sebastian, jetzt gehen wir ein Bier trinken!' Aber die haben ihn nicht reingelassen. Weil er zu jung war. Unter 21 nicht möglich. Wir haben versucht zu verhandeln: 'Leute, der Junge hat heute Nachmittag Formel-1-Geschichte geschrieben. Er hat einen WM-Punkt geholt, als jüngster Fahrer aller Zeiten.' Aber keine Chance. Da war nichts zu machen." [...]

Kapitel 6: Porsche & Red Bull - 741 Tage

[...] Es kam jetzt viel zusammen: Horner hatte keine Freude mit Weckbach, und er hatte Yoovidhya den Floh ins Ohr gesetzt, dass ein Joint Venture mit Porsche in einem Fiasko enden würde. Marko, der von Horners Politik anfangs noch unbeeindruckt war, fing spätestens mit der Simpson-Episode in Silverstone an zu kippen. Und Mateschitz, dem der Porsche-Deal zumindest da noch gefallen hat, als man am Hangar-7 mit Zirbenschnaps unter Steirern angestoßen hat, lag im Sterben. [...]

Das Inhaltsverzeichnis

01 Michael Schumacher - Die Deutschen und die Waschmaschinen 02 Nico Rosberg - 2016: Der Weg nach Wien 03 BWT & Mercedes - Der rosarote Silberpfeil 04 Sebastian Vettel - Mit Traditionen bricht man nicht 05 Vettel & Ferrari - 11. Mai 2020, 22:40 Uhr 06 Porsche & Red Bull - 741 Tage 07 Porsche & Red Bull - Annäherung an eine alternative Realität 08 Wurz & Briatore - Das Sharon-Stone-Meeting 09 Alexander Wurz - Kein Vertragsbruch für Ferrari 10 Andy Hone - Der Mann mit der Kamera 11 Romain Grosjean - Der Mann im Feuer 12 Gerhard Berger - Auf einen Kaffee bei den "Schwestern"

© Grand Prix Storys Grand Prix Storys - Hinter den Kulissen der Formel 1: Das Buch von Christian Nimmervoll Zoom Download

