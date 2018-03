Red Bull im Plan: Verstappens Dauerlauf ohne Showrunde

"Ich will gar nicht auf andere genauer schauen und vergleichen", erklärt Verstappen. "Wir müssen unser Zeug machen. Am wichtigsten ist, dass wir möglichst viele Runden abspulen. Das ist uns heute gelungen. Unser Auto ist im Verlauf des vergangenen Jahres immer besser geworden. Wir dürfen also zurecht erwarten, dass wir näher dran sind. Wie nah, das werden wir erst später in den richtigen Trainings und im Qualifying in Melbourne sehen." Helmut Marko kündigt an: "Wir haben noch was in der Hinterhand."

