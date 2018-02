"Egoistisch": McLaren-Rennleiter kritisiert gegnerische Teams

McLaren hatte um eine Verschiebung geworben und einen Brief an alle Rennställe verschickt, ist aber wieder einmal an den Eigeninteressen der Teams gescheitert. Dabei wäre alles so einfach gewesen, meint Boullier. "Die Strecke ist für zwei Wochen gebucht, also hätten wir diesen Tag auch auf einen späteren Termin verschieben können, denn wir wissen, dass die Prognosen für Sonntag oder Montag besser sind. Das ist also wirklich nur rausgeschmissenes Geld, weil jemand so egoistisch denkt."

