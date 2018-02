"McLaren ist großartig": Warum Vandoorne trotzdem kaum fuhr

(Motorsport-Total.com) - Die gute Nachricht: McLaren war auch am zweiten Testtag in Barcelona schnell. Die schlechte Nachricht: Erneut gab es gröbere Probleme, die das Team länger an die Box zwangen. Nach Fernando Alonsos Euphorie am Vortag , als ihm seine beste Rundenzeit gestrichen wurde, bestätigt Stoffel Vandoorne am Dienstag den guten Eindruck mit Platz drei, nur 0,652 Sekunden hinter Bestzeithalter Sebastian Vettel . Und um eine Tausendstelsekunde vor Max Verstappen im besten Red Bull, der ebenfalls mit Renault-Antrieb unterwegs war. So weit vorne war McLaren in einem Klassement schon lange nicht mehr.

