Ricciardo sicher: Renault nimmt Titel auch gerne mit Red Bull

Für Red Bull ist es ein Segen. "Ich denke, das Team weiß, was es an uns hat", so Ricciardo. "Als Teamkollegen kommen wir auch wirklich gut miteinander aus. Und ich glaube, wir sind die hungrigste und damit vielleicht sogar aggressivste Paarung in der Startaufstellung. Unser Siegeswille ist einfach größer, das zeigt sich in unseren Rennen: Die meisten Überhol-Highlights im vergangene Jahr kamen entweder von mir oder Max. Und dafür, dass wir so viel Feuer in uns haben, kommen wir sehr gut miteinander aus."

