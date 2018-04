Mercedes: Melbourne war Bestätigung für demütiges Auftreten

(Motorsport-Total.com) - Beim Grand Prix von Australien in Melbourne, dem Auftaktrennen der Formel-1-Saison 2018, fuhr Lewis Hamilton im Mercedes im fünften Jahr hintereinander auf die Pole-Position. Damit behielten der Brite und sein Arbeitgeber Mercedes die diesbezüglich seit Beginn der Hybrid-Ära getragene weise Weste.

© LAT Nach erneuter Pole-Position wurde es für Hamilton in Melbourne wieder "nur" P2

Im Rennen aber musste sich Hamilton genau wie im Vorjahr Sebastian Vettel im Ferrari geschlagen geben. So wurde es für den Mercedes-Star im Albert Park von Startplatz eins kommend am Ende abermals "nur" Platz zwei. Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas kam für den Sieg nie in Frage. Für Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff ist die Tatsache, dass man nicht gewonnen hat, rückblickend nicht die ganz große Überraschung.

"Wir haben erwartet, dass die neue Saison hart umkämpft sein würde und das erste Rennen hat diese Annahme bestätigt", urteilt Wolff in Vorausschau auf das zweite Saisonrennen, den Grand Prix von Bahrain, am kommenden Wochenende.

Bevor es in der Wüste von Sachir rund geht, blickt der Mercedes-Motorsportchef aber noch einmal auf den Saisonauftakt "Down Under" und die dort durch das Timing der virtuellen Safety-Car-Phase verlorene Führung zurück. Grund dafür, dass Hamilton von Vettel quasi unter Gelb überholt wurde, war ein Fehler im dafür verwendeten Analyse-Tool, wie Mercedes wenige Tage später einräumte.

© LAT Für Toto Wolff steht fest: Nur mit dem Null-Fehler-Job ist man ganz vorn

"Wir haben Fehler gemacht und nicht unsere beste Leistung abgerufen", bilanziert Wolff und schlussfolgert: "Das hat uns noch einmal ins Bewusstsein gerufen, dass dies die härteste Rennserie auf der Welt ist, in der jeder noch so kleine Fehler bestraft wird. Es hat geschmerzt, so viele Punkte liegen zu lassen - besonders, weil wir wissen, dass wir in Australien die notwendige Pace für den Sieg hatten."

Wie sah die Aufarbeitung des Melbourne-Wochenendes in der heimischen Fabrik in Brackley aus? "Wir haben sichergestellt, dass wir verstehen, was schiefgelaufen ist und dass es sich in Zukunft nicht in einer ähnlichen Form wiederholen kann. Diese schmerzhaften Momente sind die wirklich lehrreichen Erfahrungen. Denn aus Fehlern lernt man bekanntlich", so der Mercedes-Motorsportchef.

Und trotz aller Erfolge in den vergangenen Jahren, die teilweise im Zuge absoluter Dominanz zustande kamen, ist Mercedes auch mit Blick auf das zweite Saisonrennen 2018 gewarnt. "Bahrain ist eine Power-Strecke mit langen Geraden. Melbourne hat gezeigt, dass besonders Ferrari sehr schnell war. Deshalb erwarte ich einen engen Kampf", so Wolff in Vorausschau auf das kommende Wochenende.