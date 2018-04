"Mädcheninternat" und schlechtes Auto: Krise bei Williams

"Wir arbeiten an vielen Dingen, die wir in den kommenden Wochen an die Strecken bringen wollen", verspricht Lowe. "Was wir in Melbourne erlebt haben, ist wie jedes Jahr mit Vorsicht zu genießen und hat nur bis zum folgenden Rennen Bestand." Allerdings dürfte Williams auch in Bahrain keinen einfachen Stand haben, wenn es noch heißer wird als in Australien. Lowe macht Mut: "Wir dürften schneller entwickeln als vergangenes Jahr. Es geht um Tage und Wochen, nicht Monate."

© Copyright 1‌996 - ‌2018 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.