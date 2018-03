Toro Rosso optimistisch: "Kämpfen mit Williams und Force India"

Auch am Samstag lief es kaum besser, im Qualifying war für beide Piloten bereits in Q1 Feierabend. Hartley spricht trotzdem von einem "positiven Start" in die neue Saison und erinnert daran, dass das Mittelfeld in Melbourne extrem eng zusammen lag. So fehlten ihm am Samstag zum Beispiel lediglich 0,029 Sekunden auf Esteban Ocon und damit den Einzug in Q2.

