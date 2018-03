Bathurst statt Suzuka: Brown reist nicht zum Japan-Grand-Prix

(Motorsport-Total.com) - Zak Brown wird nicht alle 21 Rennen der Formel-1-Saison 2018 besuchen und mindestens eines verpassen. Der McLaren-Geschäftsführer lässt das Formel-1-Rennen in Suzuka aus und reist stattdessen nach Bathurst in Australien. Das legendäre Rennen am Mount Panorama und der Große Preis von Japan finden traditionell am ersten Oktoberwochenende statt und sorgen für ein Terminproblem beim Verantwortlichen des Rennstalls aus Woking. Brown ist Teilhaber der Supercars-Mannschaft von Walkinshaw-Andretti und plant, nach Down Under zu reisen. "Ich werde in Bathurst sein. Ich werde den Japan-Grand-Prix verpassen", bestätigt der McLaren-Mann.

© LAT McLaren-Geschäftsführer Zak Brown wird nicht nach Suzuka reisen

"Es ist das größte Supercars-Rennen, viele unserer Geschäftspartner werden dort sein. Für mich sind Bathurst, Le Mans, Indy 500 und Monaco vom gleichen Kaliber", sagt Brown und ergänzt: "Ich wollte schon immer nach Bathurst und ich denke, McLaren wird das Wochenende ohne mich überleben. "

Für den Amerikaner stehe der Formel-1-Rennstall zwar an erster Stelle, doch seine Rolle am Rennwochenende beschränke sich auf kommerzielle Angelegenheiten. "Ich helfe ihnen nicht, schnellere Boxenstopps zu machen", erklärt er, dass er in Suzuka abkömmlich ist.

Zusätzlich zum Rennen in Bathurst hat Brown in diesem Jahr vor, noch andere Events der Supercars zu besuchen. Er und sein Partner Michael Andretti werden insgesamt rund die Hälfte der Rennen der australischen Rennserie besuchen. Der McLaren-Verantwortliche plant einen Besuch der Veranstaltung an der Gold Coast, was bedeutet, dass er nicht zur Formel 1 nach Austin reisen kann, denn auch diese beiden Events finden am gleichen Termin im Oktober statt. "Ich warte darauf, dass das Team mir sagt, in welchem Bereich ich am nützlichsten sein kann", so Brown.

Seinen Formel-1-Piloten Fernando Alonso und Stoffel Vandoorne ist es jedoch nicht gestattet, ein Rennen in der Königsklasse für einen Gaststart in einer anderen Rennserie zu verpassen. Brown zufolge soll Vandoorne großes Interesse an einem Start in Bathurst bekundet haben. Doch der Belgier darf nur dann antreten, wenn es keine Überschneidung mit einem Formel-1-Rennen gibt.

"Als wir in Daytona waren, sagte ich: 'Willst du noch ein Rennen machen?' Und er sagte: 'Ja, ich will Bathurst machen'," verrät Brown. "Das war sein Wunschrennen. Er meinte es ernst - aber er kann Japan nicht verpassen!"