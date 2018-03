Formel 1 schneller geworden: Mehr Graining bei Pirelli?

Wofür die schnellere Formel 1 bei den Reifen aber gesorgt hat, ist Blistering - also Blasenbildung. Das sei für den Pirelli-Mann aber keine Überraschung, wenn er an die höhere Energie denkt, die in diesem Jahr in die Reifen geht - speziell in Kurven wie dem schnellen Rechtsknick Kurve 9, den die Piloten in diesem Jahr erstmals mit Vollgas durchfahren haben. "im Vorjahr haben wir in den Kurven 3 und 9 32 bis 35 km/h zulegen können, und ich glaube, wir haben einen weiteren Schritt gemacht", so Isola.

