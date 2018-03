Tatiana Calderon steigt 2018 zur Testpilotin bei Sauber auf

Neben ihrer Tätigkeit bei Sauber wird die Nachwuchspilotin in ihre dritte Saison in der GP3 mit Jenzer Motorsport starten. In den Jahren davor wurde sie 18. (2017) beziehungsweise 21. (2016) in der GP3-Gesamtwertung. Beim Vorsaisontest in Paul Ricard setzte sie die fünftschnellste Zeit. Zu den bisherigen Karrierehighlights zählen Podestplätze in der Formel 3, der zweite Platz in der MRF Challenge und der Podestplatz beim letzten Rennen der Formel V8 2017.

