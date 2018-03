Hollywood-Komponist arbeitet an neuer Formel-1-Hymne

(Motorsport-Total.com) - Er hat bereits Kinofilme wie "The Fast and The Furious", "The Expendables" oder "The Mummy" musikalisch in Szene gesetzt. Nun hat der US-amerikanische Komponist Brian Tyler einen Auftrag aus der Formel 1 erhalten: Liberty Media hat ihn mit der Entwicklung einer neuen Titelmelodie für die Rennserie betraut.

© LAT Da ist Musik drin: Die Formel 1 erhält eine eigens komponierte Titelmelodie

Der 45-Jährige zeigt sich begeistert von diesem Auftrag: "Was für eine Ehre! Damit wird ein Lebenstraum wahr, denn ich bin ein großer Formel-1-Fan. Also gehen wir's an!"

Die Formel-1-Hymne, die Tyler derzeit komponiert, soll unter anderem bei der neuen Formel-1-TV-Plattform zu hören sein. Liberty Media hatte erst dieser Tage die Planungen für einen eigenen Streaming-Dienst für die Formel 1 vorgestellt. Ob die Formel-1-Melodie darüber hinaus Verwendung finden wird - zum Beispiel im Formel-1-Weltsignal im traditionellen Fernsehen -, ist bisher nicht bekannt.

Klar ist indes: Tyler verfügt über Erfahrung im musikalischen Inszenieren von Großsportarten. Von ihm stammt unter anderem die Intro-Musik für die TV-Übertragungen des US-Senders ESPN zur US-amerikanischen Football-Liga NFL.

Die Auftraggeber von Liberty Media begründen ihre Initiative wie folgt: "Wir wollen die Fans wieder näher an die Formel 1 heranbringen und verfolgen unterschiedliche Strategien, um die Show attraktiver zu machen", so ein Formel-1-Sprecher auf Nachfrage von 'Motorsport-Total.com'.

"Musik ist eine Schlüsselkomponente im Sport. Daher haben wir einen international bekannten Profi engagiert, damit er eine neue Formel-1-Hymne entwickelt. Er hat bereits damit begonnen. Zu gegebener Zeit werden wir sein Werk offiziell vorstellen."