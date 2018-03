Lewis Hamilton: Max Verstappen hat das Zeug zum Weltmeister

(Motorsport-Total.com) - Max Verstappen trat in der Saison 2015 erstmals in der Formel 1 an. Er war damals mit nur 18 Jahren der jüngste Pilot in der Geschichte der Königsklasse. Seitdem hat der Niederländer bei Toro Rosso und Red Bull immer wieder bewiesen, welches Talent in ihm schlummert. In 60 Starts holte er bereits drei Siege. Weltmeister Lewis Hamilton ist sich sicher, dass Verstappen eines Tages die Chance bekommen wird, den Titel zu holen.

"Er hat definitiv das Potenzial, Weltmeister zu werden", sagt der Brite. "Das haben wir alle bereits gesehen. Deshalb hat er auch so viele Fans." Hamilton zeigt sich zudem begeistert vom Fahrstil des Youngsters. Der Brite lobt die Fähigkeiten des Niederländers und glaubt auch, dass Red Bull gut genug sei, um den Titel zu holen. "Er hat den perfekten Ort gefunden, um weiter zu wachsen. Er darf sich auf eine tolle Zeit freuen."

Ein riesiger Vorteil ist laut Hamilton der frühe Einstieg von Verstappen in die Königsklasse. Deshalb habe der Red-Bull-Pilot gegenüber vielen jungen Fahrern einen enormen Vorteil. "Als ich 21 Jahre alt war, hatte ich nicht einmal meine erste Saison absolviert", so Hamilton weiter. "Ich werde aber alles geben, um ihn am Siegen zu hindern."

"Das ist der Grund warum wir hier sind", erklärt Hamilton. "Wir sind in der Formel 1, um Kämpfe auszutragen." Der Brite sagt, er freue sich über weitere faire Kämpfe mit dem Jungspund aus dem Hause Red Bull. Das erste Formel-1-Rennen der neuen Saison findet am 25. März im australischen Melbourne statt.