Warum Charles Leclerc nicht zu Sauber in die Schweiz zieht

(Motorsport-Total.com) - Charles Leclerc geht mit Sauber 2018 in seine erste Formel-1-Saison, doch in die Schweiz ziehen wird der gebürtige Monegasse nicht. Der 20-Jährige zieht es vor, weiterhin in seiner Heimat Monaco zu leben und nur zu Sauber zu kommen, wenn er benötigt wird. Seit Beginn des Jahres war er laut eigenen Aussagen bereits viermal in Hinwil zu Gast, kann aber noch keine Regelmäßigkeit seiner Besuche ankündigen.

"Es kommt darauf an, wie oft es notwendig ist", sagt er. Die rund 570 Kilometer lange Reise wird er dann aber nicht mit dem Auto erledigen, sondern bequem per Flieger: "Es geht ein Flugzeug ziemlich früh am Morgen und ziemlich spät am Abend", so Leclerc - ideal also um den gesamten Tag in der Fabrik verbringen zu können und trotzdem zuhause zu wohnen.

Dass in Hinwil aber so viele Leute auf ihn warten, ist für den Youngster ungewöhnlich und eine der größten Umstellungen im Vergleich zu seiner bisherigen Karriere. "Man ist vor der Formel 1 nicht wirklich daran gewöhnt", sagt der Formel-2-Meister. "Mit so vielen Menschen zu arbeiten, ist eine große Veränderung für einen Fahrer. Es gibt eine Person für jedes kleine Detail am Auto, und man braucht Zeit, um sich daran zu gewöhnen."

Am meisten freut sich Leclerc natürlich auf seinen Heim-Grand-Prix in Monaco. "Das wird etwas sehr Besonderes sein", sagt er. "Ich kenne die Strecke zwar mit dem Bus besser als mit dem Rennauto, aber ich freue mich schon." Im Vorjahr durfte er bereits in der Formel 2 in Monaco antreten, schied jedoch in beiden Läufen aus.