McLaren unter Erfolgsdruck: ... dann läuft's auch mit Alonso

(Motorsport-Total.com) - McLaren-Boss Zak Brown ist zuversichtlich, mit besseren Leistungen in der Formel-1-Saison 2018 den Grundstein für einen Fortbestand der Partnerschaft mit seinem Starpiloten Fernando Alonso zu legen. Wie der US-Amerikaner am Rande des Testauftaktes in Barcelona erklärt, würde Aufbruchsstimmung in seinem Team herrschen. "Er ist sehr glücklich bei McLaren. Ich habe ihn noch nie irgendwo so zufrieden erlebt wie aktuell. Wir haben weitreichende gemeinsame Pläne", so Brown.

Die Tatsache, dass Alonso ein siegfähiges Auto verlangt und sich juristisch mit einer Ausstiegsklausel abgesichert haben könnte, falls es anders kommt, trübt die Euphorie in Woking nicht. Allerdings schweigt Brown beharrlich, wenn es um mögliche Auswege des Ex-Weltmeisters geht: "Wir haben einen langfristigen Vertrag. Mehr kommunizieren wir nicht, wenn es um Verträge geht." Im Zuge der zu erwartenden Pilotenrochaden 2019 könnten sich Alonso jedoch (bessere) Optionen bieten.

McLaren scheint ihn mit Narrenfreiheit - in der Form von Möglichkeiten, in anderen Rennserien wie der Langstrecken-WM (WEC) mitzumischen - locken zu wollen. Mehr noch: Gemeinsame Projekte wie jüngst die Teilnahme an den 500 Meilen von Indianapolis scheinen denkbar. "Ich möchte glauben, dass er seine Karriere bei McLaren beenden wird - nicht nur in der Formel 1, sondern wo auch immer er gerne Rennen fahren würde", sagt Brown. "Wir wollen es zusammen tun."

Schließlich scheinen Grand-Prix-Siege für McLaren trotz des Wechsels zu Renault 2018 nicht in Reichweite. Das weiß auch Brown, der mehr als das vage Ziel Konkurrenzfähigkeit nicht ausgeben will: "Es gibt keine speziellen Vorgaben in Form von Resultaten", meint er. "Ob es nun ein Podium, fünf Podien oder gar keines ist. Es kommt darauf an, wie sich der Rest schlägt. Wenn ein Team reihenweise Erfolge einfährt, möchten wir gerne auf das Podium." Dann bleibt vielleicht auch Alonso.