Antriebe: FIA bezweifelt Fairness von Mercedes, Ferrari & Co.

Quell der Skepsis ist, dass die Werksautos - insbesondere von Mercedes und Ferrari - 2017 offenbar dazu in der Lage waren, in den Qualifyings andere Modi anzuwählen als die Kunden und so in der Lage waren, kurzfristig mehr PS zu generieren. Auch Valtteri Bottas' Überholmanöver auf dem Zielstrich beim Aserbaidschan-Grand-Prix (er fuhr wie durch Zauberhand locker an Lance Stroll in einem Auto des Mercedes-Kunden Williams vorbei) hatte Zweifel an der Gleichberechtigung gesät.

