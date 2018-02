Williams-Renncockpit für Robert Kubica? "Ich war fast sicher"

"Man weiß nie, was einem das Leben so bringt", erklärt der ehemalige BMW-Sauber-Fahrer, dessen Formel-1-Karriere zu Beginn des Jahres 2011 wegen eines schweren Rallyeunfalls beendet schien. Kubica soll "bei fast allen, vielleicht sogar bei allen" Grands Prix der Formel-1-Saison 2018 an der Strecke sein. Zwischendurch bleibt womöglich Zeit für andere Aktivitäten. Der Pole testet am heutigen Dienstag in Aragon im neuen LMP1-Auto von Manor. Möglicherweise wird er in der WEC an den Start gehen.

