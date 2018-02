McLaren: Falsches Chassis-Konzept für Renault-Antrieb?

Marko zweifelt indes ebenfalls an der Saisonplanung Fernando Alonsos, der mit Toyota auch die gesamte Saison in der Langstrecken-WM (WEC) bestreiten wird: "Ich weiß nicht, wie er diese Doppelbelastung verkraften wird, denn das ist nicht wenig, was er da macht. Und ich nehme an, er will mit Toyota gewinnen, also wird er sich auch da reinhängen", so Marko. "Der ist praktisch jedes Wochenende in einem Auto, und der Jüngste ist er auch nicht mehr."

