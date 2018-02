"Bullshit!": Williams-Legenden streiten über Aufstieg 1979

Laut dem ehemaligen Williams-Mitbesitzer wurde der FW07 in nur einer Woche im Windkanal des Imperial College in London entwickelt, in dem übrigens auch das erste echte Ground-Effect-Auto der Formel 1, der Lotus 79, entstand war. Im Vorfeld des Grand Prix in Silverstone 1979 hatte das Team laut Head gar keinen Zugriff auf einen Windkanal. "Wir haben diesen kleinen Windkanal von Specialized Holdings gekauft, aber der ist erst drei Monate nach dem Großbritannien-Grand-Prix nach Didcot geliefert worden", blickt Head zurück. "Es hat dann sechs Monate gedauert, ihn zum Laufen zu bringen. Es ist daher unmöglich, dass Frank all das - so wie er es erzählte - in diesem Windkanal entwickelt hat."

© Copyright 1‌996 - ‌2018 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.