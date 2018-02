Alonso blickt zurück: Brasilien war "bestes Rennen 2017"

Weitere Highlights konnte Alonso mit der schnellsten Rennrunde in Ungarn und der Q1-Bestzeit in Silverstone setzen. "Die schnellste Runde in Ungarn war auch so ein Moment. So ähnlich wie auch im Qualifying in Silverstone. Im ersten Abschnitt haben wir neue Inters aufgezogen und sind damit an die Spitze gefahren." Die Fans an der Strecke feierten den Ex-Champion, der in solchen Momenten an seine Glanzzeiten erinnerte. 2018 möchte er mit dem neuen Motorenpartner Renault wieder vom Champagner kosten .

