Offiziell: Formel-1-Rennen starten ab sofort um 15:10 Uhr

(Motorsport-Total.com) - Formel-1-Fans müssen sich an eine neue Startzeit gewonnen. Ab sofort werden die meisten Rennen im Kalender - darunter fast alle Europarennen - um 15:10 Uhr Ortszeit gestartet. 'Motorsport-Total.com' hatte bereits darüber berichtet, dass Liberty Media darüber nachdenkt, die Startzeit der Rennen zu überarbeiten. Auch das Qualifying wird eine Stunde später als bisher gestartet (15:00 Uhr).

Die meisten Formel-1-Rennen startet 2018 mehr als eine Stunde später

An der Anzahl und der Länge der Sessions an einem Wochenende ändert sich nichts. Wie gewohnt gibt es am Freitag jeweils zwei Freie Trainings mit einer Länge von anderthalb Stunden. Auch dieser verschieben sich allerdings jeweils um eine Stunde nach hinten und starten ab sofort um 11:00 beziehungsweise 15:00 Uhr. Das einstündige Training am Samstag wird ebenfalls eine Stunde nach hinten geschoben (12:00 Uhr).

Eine Erklärung für die Verschiebung um eine Stunde nach hinten liefert Liberty Media in der Bekanntgabe der Neuerung gleich mit. So habe man herausgefunden, dass die Zuschauer in Europa am späten Nachmittag leichter zum Einschalten zu begeistern seien - vor allem in den warmen Sommermonaten. Durch den Start um 15:10 Uhr erhofft man sich also bessere TV-Quoten und damit eine höhere Reichweite.

Grund für die Entscheidung, die Rennen nicht um Punkt 15:00 Uhr zu starten, sind die übertragenden TV-Station. Viele Sender steigen erst zur vollen Stunde in die Übertragung ein - und damit direkt zum Start der Einführungsrunde. Durch die Verzögerung möchte Liberty Media diesen Sender die Möglichkeit geben, noch einige Minuten vom Vorlauf des Rennens in der Übertragung mitzunehmen.

Allerdings gibt es im diesjährigen Kalender auch Ausnahmen. So beginnt der Große Preis von Frankreich zum Beispiel erst um 16:10 Uhr - also eine Stunde später. Grund hierfür ist die Fußball-WM, die parallel in Russland stattfindet. Durch die Verschiebung möchte man der Partie zwischen England und Panama aus dem Weg gehen. Auch die Überseerennen haben teilweise einen angepassten Zeitplan.

Alle Formel-1-Startzeiten 2018 in der Übersicht (MEZ/MESZ):

Großer Preis von Australien: 16:10 Uhr (7:10 Uhr)

Großer Preis von Bahrain: 18:10 Uhr (17:10 Uhr)

Großer Preis von China: 14:10 Uhr (8:10 Uhr)

Großer Preis von Aserbaidschan: 16:10 Uhr (14:10)

Großer Preis von Spanien: 15:10 Uhr

Großer Preis von Monaco: 15:10 Uhr

Großer Preis von Kanada: 14:10 Uhr (20:10 Uhr)

Großer Preis von Frankreich: 16:10 Uhr

Großer Preis von Österreich: 15:10 Uhr

Großer Preis von Großbritannien: 14:10 Uhr (15:10 Uhr)

Großer Preis von Deutschland: 15:10 Uhr

Großer Preis von Ungarn: 15:10 Uhr

Großer Preis von Belgien: 15:10 Uhr

Großer Preis von Italien: 15:10 Uhr

Großer Preis von Singapur: 20:10 Uhr (14:10 Uhr)

Großer Preis von Russland: 14:10 Uhr (13:10 Uhr)

Großer Preis von Japan: 14:10 Uhr (7:10 Uhr)

Großer Preis der USA: 13:10 Uhr (20:10 Uhr)

Großer Preis von Mexiko: 13:10 Uhr (20:10 Uhr)

Großer Preis von Brasilien: 15:10 Uhr (18:10 Uhr)

Großer Preis von Abu Dhabi: 17:10 Uhr (14:10 Uhr)