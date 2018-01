Alonsos Mammut-Programm 2018: Fünf Rennen ohne Pause

(Motorsport-Total.com) - 36 Jahre alt und kein bisschen müde: Mit seiner Entscheidung, neben der Formel-1-Saison 2018 mit McLaren auch die komplette WEC-Saison für Toyota zu bestreiten, wird Fernando Alonso zum Motorsport-Dauerbrenner in diesem Jahr. Stolze 25 Rennen wird der Spanier vom 25. März bis zum 25. November bestreiten. Den Höhepunkt erreicht Alonsos Mammut-Programm im Sommer: Vom 10. Juni bis 8. Juli wird er an fünf aufeinanderfolgenden Rennwochenenden ohne Pause im Einsatz sein.

Der Startschuss der stressigen Sommerwochen fällt mit dem Kanada-Wochenende der Formel 1 in Montreal (zum Formel-1-Kalender 2018). Im Anschluss an das Übersee-Rennen reist der zweimalige Weltmeister nach Le Mans, wo am 16. und 17. Juni der Langstrecken-Klassiker steigt. Hier will er seinem Traum von der Triple Crown, also Siegen in Monaco, Indianapolis und Le Mans, nachjagen. In der Woche darauf startet für den McLaren-Piloten ein weiteres Triple, nämlich die Formel-1-Back-to-Back-Rennen in Le Castellet, Spielberg und Silverstone.

Bedenken, dass die enorme Belastung Auswirkungen auf sein Formel-1-Engagement haben könnte, zerstreut der Routinier: "Diese Herausforderung wird keinerlei Einfluss auf meine Ziele in der Formel 1 haben", ist er sich sicher. Dass derartiger Reise- und Rennstress zu bewältigen ist, zeigte im vergangenen Jahr Toro-Rosso-Quereinsteiger Brendon Hartley. Der Neuseeländer, der ab dem Großen Preis der USA für Daniil Kwjat zum italienischen Team kam, hatte neben den Formel-1-Rennen auch die letzten WEC-Einsätze für Porsche zu bestreiten. Sein Mammut-Programm umfasste damals gleich acht aufeinanderfolgende Wochenenden, an denen er im Einsatz war.

Mit Erfolg: Hartley gewann den WEC-Titel und überzeugte bei Toro Rosso. "Ich könnte ein bisschen Schlaf vertragen, aber grundsätzlich ist es in Ordnung", so sein Fazit. Freilich ist der 28-Jährige acht Jahre jünger als Alonso, doch der Spanier sieht sich gewappnet und fiebert auf seinen ersten WEC-Einsatz im belgischen Spa am 5. Mai hin. Neben Spa und Le Mans ist der Toyota-Pilot auch für die Rennen in Silverstone (19. August) und Schanghai (18. November) eingeplant. Lediglich das Toyota-Heimrennen in Fuji am 21. Oktober muss Alonso auslassen, da an jedem Wochenende der Formel-1-Grand-Prix der USA in Austin stattfindet.

Fernando Alonsos F1/WEC-Kalender 2018:

25. März: Großer Preis von Australien

8. April: Großer Preis von Bahrain

15. April: Großer Preis von China

29. April: Großer Preis von Aserbaidschan

5. Mai: 6 Stunden von Spa (WEC)

13. Mai: Großer Preis von Spanien

27. Mai: Großer Preis von Monaco

10. Juni: Großer Preis von Kanada

16-17. Juni: 24 Stunden von Le Mans (WEC)

24. Juni: Großer Preis von Frankreich

1. Juli: Großer Preis von Österreich

8. Juli: Großer Preis von Großbritannien

22. Juli: Großer Preis von Deutschland

29. Juli: Großer Preis von Ungarn

19. August: 6 Stunden von Silverstone (WEC)

26. August: Großer Preis von Belgien

2. September: Großer Preis von Italien

16. September: Großer Preis von Singapur

30. September: Großer Preis von Russland

7. Oktober: Großer Preis von Japan

21. Oktober: Großer Preis der USA

28. Oktober: Großer Preis von Mexiko

11. November: Großer Preis von Brasilien

18. November: 6 Stunden von Schanghai (WEC)

25. November: Großer Preis von Abu Dhabi