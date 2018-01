Billy Monger: Hamilton kommt in Medien zu schlecht weg

Monger will wieder in den Motorsport zurückkehren. Im Juni 2017 saß er am Steuer eines Volkswagen Beetle, der extra für ihn umgebaut wurde. Außerdem arbeitet er auf einen Start bei den 24 Stunden von Le Mans 2020 hin. Er will in einem Programm an den Start gehen, das behinderten Fahrern die Chance geben will, an dem Rennen teilzunehmen.

