Highlights des Tages: Neue Aufmachung für Ferrari?

Im neuen Jahr präsentieren sich einige Teams in neuem Mantel. Wir müssen uns zum Beispiel noch an die Namen McLaren-Renault und Toro-Rosso-Honda gewöhnen. Und hier und da kündigt sich auch ein neues Design an. Red Bull hat schon mal den neuen Teamnamen unter Hauptsponsor Aston Martin ins Logo geholt. Auch das neue "Alfa Romeo Sauber Team" tritt ab sofort in Dunkelrot auf. Wir sind schon gespannt, wie sich diese Änderungen auf das Design der Autos auswirken wird. Da könnte uns auch Ferrari überraschen. Denn wie findige Social-Media-Nutzer herausgefunden haben, hat sich auch das Logo der Scuderia verändert. Back to the Roots, muss dabei das Motto gewesen sein, denn das herkömmliche Pferdchen auf gelben Hintergrund ist zurück. Erfinden sich die Italiener optisch also auch neu?

Für Fernando Alonso ist die Winterpause in dieser Woche schon vorbei. Und das nicht nur, weil er wie seine Kollegen schon jetzt mit dem Fitnesstraining für den Start der Formel-1-Saison am 25. März beginnt. Der McLaren-Pilot gibt in den kommenden Tagen schon in Daytona Gas, wo er am 27./28. Januar am prestigeträchtigen 24-Stunden-Rennen teilnehmen wird. Wenn das nur halb so cool wird Indy 500 ?

