Ex-Pilot schimpft: Formel 1? Das ist doch kein Sport mehr!

Deshalb könnten Talente ihr Können nicht unter Beweis stellen, selbst wenn sie den Sprung zu einem Hinterbänkler schaffen, so Chiltons These. Anders in den USA: "In der IndyCar-Serie wird es im kommenden Jahr so eng zugehen wie in einem Markenpokal. Alle haben das gleiche Chassis, es gibt kaum Unterschiede zwischen den Motoren." Er spricht von nur einer Sekunde Unterschied im Feld, doch ähnliche Vorschläge sind in der Formel 1 bislang immer im Keim erstickt worden.

